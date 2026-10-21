«Калашников» отгрузил ВС РФ крупную партию модернизированных автоматов АК-12

Новая крупная партия модернизированных автоматов АК-12 калибра 5,45 миллиметра покинула производственные площадки концерна «Калашников». Перед отгрузкой оружие проверили в ходе плановых периодических испытаний. Об этом производитель рассказал в своём Telegram-канале.

Проверка завершилась положительной оценкой заказчика. В концерне подчеркнули, что высокую оценку получили как изготовленные автоматы, так и исполнение обязательств по государственному контракту.

Обновлённую версию АК-12 предприятие считает наиболее востребованным стрелковым оружием российской армии. По утверждению производителя, об этом свидетельствуют регулярно выпускаемые крупные партии.

Одновременно «Калашников» работает над другими вариантами автомата. Расширять модельный ряд предприятие решило по собственной инициативе, ориентируясь на запросы бойцов специальных подразделений.

Результатом этой работы стали созданные в 2025 году укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК. Оба образца рассчитаны на патрон калибра 5,45 миллиметра. В 2026 году их продемонстрировали на международных выставках, где, по данным концерна, новинки получили положительные отзывы потенциальных покупателей.

Не прекращается и доработка основной модели. При внесении изменений специалисты учитывают обратную связь от военнослужащих, применяющих АК-12 в зоне боевых действий.

Возможности для дальнейшего совершенствования оружия в компании связывают с квалификацией работников, оснащением производства и развитой технологической инфраструктурой. Отдельно производитель отмечает использование собственных технологий искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал, что глава концерна «Калашников» Алан Лушников назвал АК-12 образца 2023 года самым востребованным автоматом в зоне СВО. По его словам, оружие неоднократно дорабатывали с учётом результатов испытаний и опыта применения, а обновлённая модель уже поступает в российские подразделения.