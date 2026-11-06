Хранение лекарств в таблетнице может привести к потере их эффективности, даже если внешне препараты остаются совершенно обычными. Особенно осторожно нужно обращаться с нитроглицерином, дабигатраном и левотироксином. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Заводская упаковка защищает лекарственные вещества от влаги, света и кислорода. После извлечения из блистера или флакона условия хранения меняются, что в некоторых случаях ускоряет химическое разрушение действующего вещества. При этом таблетка может сохранять первоначальный цвет, форму и запах, хотя её свойства уже изменились. Алексей Панов Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

По словам Панова, особую опасность представляет неправильное хранение нитроглицерина, который применяют при приступах стенокардии. Если содержание действующего вещества снизится, лекарство может оказаться недостаточно эффективным именно тогда, когда человеку потребуется срочная помощь. Поэтому такие таблетки необходимо держать в упаковке, предусмотренной производителем.

Повышенной защиты от влаги требуют и капсулы с дабигатраном, препятствующим образованию тромбов. Для них предусмотрены специальные флаконы или герметичные блистеры. Обычная таблетница не способна обеспечить аналогичные условия хранения, а контакт с влажным воздухом может постепенно изменить свойства препарата.

«Осторожность необходима и с препаратами левотироксина, применяемыми при недостаточной функции щитовидной железы. Это лекарственное вещество чувствительно к воздействию влаги и света, а дозировка таких препаратов измеряется в микрограммах», — пояснил химик.

Панов отметил, что при длительном ежедневном приёме левотироксина особенно важно соблюдать точно подобранную дозу. Даже небольшое снижение содержания действующего вещества нежелательно. При этом требования к хранению могут различаться в зависимости от конкретного препарата.

«Если производитель требует хранить препарат в оригинальной упаковке, нужно придерживаться рекомендаций производителя. При указаниях «беречь от влаги» или «защищать от света» возможность такого хранения лучше уточнить у фармацевта», — заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, почему домашнюю аптечку нельзя хранить в ванной комнате. Из-за высокой влажности и резких перепадов температуры таблетки и капсулы могут терять свои свойства раньше срока годности. Специалисты рекомендуют держать большинство лекарств в сухом, защищённом от света месте, соблюдая температурный режим, указанный в инструкции.