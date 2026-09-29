Росздравнадзор рассказал, как реагирует на жалобы об отсутствии обезболивающих

Росздравнадзор отрабатывает обращения пациентов, столкнувшихся с проблемами при получении обезболивающих препаратов, не более чем за два часа. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова. По её словам, количество таких жалоб в последние годы заметно сократилось. С 2018 года число обращений уменьшилось почти в шесть раз, сейчас они остаются малочисленными.

«Мы отрабатываем их в скорейшем режиме. Срок отработки обращения — не более двух часов», — сказала Самойлова на пресс-конференции, посвящённой доступности медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Глава Росздравнадзора также сообщила, что гражданский оборот таких лекарств за последние годы увеличился примерно в три раза. По её словам, расширение доступности препаратов стало одним из факторов снижения числа жалоб пациентов.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС начала проверку цен на 13 популярных лекарственных препаратов. В список вошли в том числе обезболивающий «Пенталгин НЕО», а также ряд средств от простуды и кашля. Ведомство запросило у производителей данные о продажах и формировании стоимости препаратов, чтобы оценить их доступность для покупателей.