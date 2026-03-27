27 марта, 13:44

В России разрабатывают прорывной обезболивающий препарат для пожилых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OVKNHR

Российские учёные ведут разработку инновационного неопиоидного препарата для лечения хронической боли, ориентированного в первую очередь на пожилых пациентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». По её словам, потенциальная востребованность нового лекарства может достигать около 21 миллиона человек в год.

«Для купирования хронического болевого синдрома, в первую очередь у пожилых пациентов, проводятся исследования инновационного неопиоидного препарата. По предварительным данным, его востребованность составит порядка 21 миллиона человек в год», — сказала вице-премьер.

Параллельно разрабатываются пептидные препараты для терапии рака мочевого пузыря и заболеваний ЖКТ — ежегодно в таком лечении нуждаются более 80 тысяч пациентов. Ведутся клинические испытания медицинских изделий для коррекции нейрокогнитивных нарушений, включая ухудшение памяти и внимания, а также продолжается исследование препарата «ЭнтероМикс» для лечения плотных раковых опухолей, которых ежегодно выявляют около 600 тысяч новых случаев.

«Сахарная» паника: В Госдуме пресекли тревогу вокруг лекарств от диабета

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в нормативную базу, чтобы разрешить продажу зарегистрированных в стране лекарственных препаратов через отделения «Почты России». Кабмин должен обеспечить корректировку правовых актов, которая позволит организовать отпуск медикаментов в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России».

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
