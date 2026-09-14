ФАС проверит цены на 13 популярных лекарств в России

Федеральная антимонопольная служба проанализирует, как формируются цены на 13 популярных лекарственных препаратов. В список вошли в том числе «Лизобакт», «Септолете Тотал», обезболивающее «Пенталгин НЕО» и средство от кашля «Ренгалин».

Речь идёт о востребованных препаратах, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Поэтому государство напрямую не регулирует их стоимость.

При этом в ФАС подчёркивают, что и лекарства, не включённые в перечень ЖНВЛП, должны оставаться доступными для граждан.

Антимонопольная служба направила фармацевтическим компаниям запросы и потребовала предоставить сведения об объёмах продаж 13 препаратов, а также детализированную информацию о формировании их стоимости.

Сам по себе анализ ещё не означает, что цены признаны завышенными или будут снижены. Если в ходе проверки ФАС обнаружит признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет меры реагирования.