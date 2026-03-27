В России могут заморозить цены на некоторые лекарства: какие препараты попадут в список

В Госдуму внесён законопроект о временном запрете на повышение цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших. Мораторий предлагается установить до 1 января 2028 года.

Изменения планируется внести в статью 61 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В случае принятия нормы вступят в силу со дня официального опубликования. Авторы инициативы поясняют, что резкий рост стоимости даже небольшой группы таких препаратов может снизить доступность лечения и ударить по здоровью и кошелькам граждан. Фиксация предельных цен, по мнению депутатов, дисциплинирует ценообразование и переводит конкуренцию в плоскость эффективности и качества.

Параллельно в нижнюю палату внесён законопроект о сокращении сроков рассмотрения жалоб на нарушения прав при получении льготных лекарств и медицинских изделий. Если изменения примут, срок ответа сократится с 30 до 10 дней с момента регистрации обращения.

Ранее правительство утвердило порядок формирования перечня стратегически значимых лекарств. В него войдут жизненно важные препараты, вакцины, анальгетики, лекарства от инфекций, социально значимых заболеваний, а также средства для льготников. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это поможет снизить импортозависимость фармотрасли, укрепить здоровье граждан и достичь национальных целей по сбережению населения.

С 24 февраля 2026 года в России действует обновлённый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который теперь включает 827 международных непатентованных наименований. Более 80% из них производятся в России по полному циклу. В список входят все социально значимые лекарства: от инсулина для диабетиков и антибиотиков до препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы. Среди самых востребованных — инсулины различных типов, антибиотики широкого спектра, противоопухолевые средства, а также такие препараты, как эсмолол (для сердца), алоглиптин (при диабете), будесонид и беклометазон (для лечения астмы и ХОБЛ). Цены на все эти лекарства регулируются государством, а пациенты из льготных категорий могут получать их бесплатно по рецепту врача.