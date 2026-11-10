Американский регулятор FDA предупредил: популярные препараты для похудения и от диабета могут в редких случаях привести к необратимой потере зрения. Производителей обязали добавить это предупреждение в инструкции. Об этом сообщили на сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Речь о лекарствах группы GLP-1 — в их числе «Оземпик», Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Редкое осложнение называется неартериитной передней ишемической оптической нейропатией (NAION). При нём нарушается кровоснабжение зрительного нерва, и человек может внезапно перестать видеть одним глазом. Часто это происходит без боли, а иногда заканчивается полной и необратимой слепотой.

FDA изучила 126 клинических испытаний с участием более 134 тысяч человек. Среди тех, кто принимал такие препараты, заболевание встречалось в 6,4 случая на 100 тысяч человеко-лет наблюдения, в контрольной группе — 3,8 случая. То есть риск остаётся очень редким, но, возможно, немного повышается.

При этом врачи пока не выяснили точный механизм болезни и не доказали, что именно лекарства напрямую повреждают зрительный нерв.

В FDA советуют сразу идти к врачу, если зрение внезапно ухудшилось, появились слепые пятна, картинка затуманилась или нарушилось восприятие цветов. Особенно внимательными стоит быть людям с диабетом, повышенным давлением, апноэ сна, болезнями почек и анемией, а также курильщикам.

Если у пациента уже нашли такое поражение зрительного нерва, продолжать ли приём препарата, должен решать лечащий врач. Бросать лечение самостоятельно из-за предупреждения регулятора не стоит.

Ранее Life.ru сообщал, что новые препараты для похудения в таблетках могут вызывать серьёзные побочные эффекты. Эндокринолог Антон Поляков предупредил, что отказ от инъекций в пользу капсул не делает подобные средства безопаснее. По его словам, возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, поэтому принимать такие лекарства необходимо под контролем врача.