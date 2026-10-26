«Капсула станет спасением, но есть нюанс»: Врач рассказал о новом аналоге «Оземпика»

Новые препараты для лечения диабета и ожирения в капсулах могут стать удобной альтернативой инъекциям для людей, которые боятся игл. Однако отсутствие уколов не делает такие лекарства безопаснее. Об этом Life.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По сути, на выходе мы получаем тот же результат, что и у «Оземпика», просто заходим с другой стороны. Можно ввести гормон извне, а можно усилить чувствительность рецепторного аппарата к этому гормону и простимулировать его естественную выработку. Эффекты будут теми же самыми, как если бы человек принимал «Оземпик» или аналоги. Для диабетиков и людей с метаболическим синдромом это хорошая тема. Антон Поляков Врач-эндокринолог, диетолог

Эксперт предупредил, что у препаратов этой группы возможны нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. Он также упомянул изменения внешности при быстром похудении и возможные нарушения эмоционального состояния. По мнению врача, особенно осторожно к подобным средствам следует относиться людям, которые рассчитывают использовать их исключительно для снижения веса.

«Если человек боится игл, таблетка будет спасением, но итог будет абсолютно одинаковым», — отметил эндокринолог. При этом он допустил, что воздействие новой разработки может оказаться более плавным, но подчеркнул необходимость изучения её характеристик и результатов предварительных испытаний.

Стоимость возможной новинки пока неизвестна. По предположению Полякова, при запуске массового производства цена может составить около 5–7 тысяч рублей. Врач подчеркнул, что это лишь предварительная оценка, не основанная на расчётах себестоимости.

Эндокринолог также подчеркнул, что лекарства не заменяют комплексного подхода к лечению ожирения. Помимо медикаментозной терапии, пациентам могут потребоваться изменения питания, физической активности и работа с психологическими причинами пищевого поведения.