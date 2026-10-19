Худели к лету, а готовятся к декрету: Гинеколог объяснил феномен беременности после «Оземпика»

Женщины, которые долгое время не могли забеременеть, иногда обнаруживают, что после курса «Оземпика» или аналогичных препаратов их репродуктивная функция восстанавливается. Однако дело не в способности лекарства лечить бесплодие, а в изменениях обмена веществ и гормонального фона на фоне снижения веса. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе.

По словам специалиста, подобные случаи действительно встречаются в медицинской практике. У женщин с лишним весом нередко наблюдаются метаболические нарушения, которые могут влиять на выработку гормонов и регулярность овуляции. Когда масса тела снижается, обменные процессы постепенно нормализуются, а вместе с ними в некоторых случаях восстанавливается работа репродуктивной системы.

Снижение веса в этой ситуации очень часто позволяет гормонам функционировать в правильном ритме. Это приводит к восстановлению овуляции на фоне снижения веса и нормализации обменных процессов. В результате, при наличии половой жизни, не исключено, что может возникнуть беременность. Борис Лордкипанидзе Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

Таким образом, женщина, у которой ранее были трудности с зачатием из-за нарушений овуляции, после похудения может забеременеть естественным путём. Но, как подчеркнул врач, это не означает, что «Оземпик» следует рассматривать как препарат для лечения бесплодия.

Лордкипанидзе категорически предостерёг от самостоятельного использования подобных лекарств ради наступления беременности. У препаратов есть строгие медицинские показания, а бесконтрольный приём способен навредить здоровью. Назначать такую терапию должен исключительно специалист.

При этом ожидать всплеска рождаемости благодаря препаратам для снижения веса не стоит. Эксперт отметил, что многие пациентки начинают бороться с ожирением уже в возрасте, когда вероятность естественного зачатия снижается. Кроме того, длительное лечение обходится дорого и доступно далеко не всем молодым парам.

Отдельно важно учитывать рекомендации по безопасности: согласно инструкции к семаглутиду, при планировании беременности препарат необходимо отменить как минимум за два месяца до предполагаемого зачатия. Поэтому восстановление овуляции на фоне снижения веса требует не самолечения, а грамотного сопровождения врача.

Ранее Life.ru рассказывал, чем опасен бесконтрольный приём «Оземпика» и его российских аналогов. Фармацевтический эксперт Николай Беспалов предупреждал, что подобные препараты подходят не всем пациентам и при неправильном использовании способны вызвать серьёзные побочные эффекты.