Создатели «Оземпика» оказались в числе фаворитов на Нобелевскую премию

Дэниел Друкер, Йенс Юль Хольст и Светлана Мойсов оказались среди учёных, которым прочат Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2026 году. Их работы по изучению гормона GLP-1 заложили научную основу нового поколения препаратов против диабета и ожирения, к которым относится и «Оземпик», пишет Reuters.

Тройку выделила Clarivate, которая ежегодно составляет собственный прогноз на основе цитируемости и влияния научных открытий. При этом официально подтвердить выдвижение невозможно. По правилам Нобелевского фонда сведения о кандидатах и ходе отбора остаются закрытыми 50 лет.

Первого победителя нынешней недели назовут 5 октября именно в категории физиологии и медицины. Затем в Стокгольме объявят обладателей премий по физике, химии и литературе, а 12 октября станет известно имя лауреата в области экономических наук. Премию мира традиционно присуждают в Осло.

В этом году церемониальный цикл проходит в юбилейный раз. С 1901 по 2025 год Нобелевские премии вручались 633 раза, а их обладателями становились 1026 человек и организаций.

К 125-летию фонд увеличил денежную часть на 1 млн крон. Теперь победителю полагается 12 млн шведских крон, или около $1,2 млн. Если одно решение принимается в пользу нескольких человек, сумма делится между ними, причём одновременно отметить могут не более трёх лауреатов.

Отдельно известно количество выдвижений на премию мира. В 2026 году их насчитывается 287: 208 человек и 79 организаций. Конкретные имена Норвежский нобелевский комитет также не раскрывает.

Ранее сообщалось, что фармкомпания Novo Nordisk, производящая «Оземпик», за последний год сократила штат на 13 тысяч человек. Как рассказал генеральный директор Майк Дустдар, компания потеряла ещё 4 тысячи сотрудников. Часть вакансий не замещали после естественного ухода работников. Годом ранее Novo уже объявила об увольнении 9 тысяч человек, включая 5 тысяч в Дании. Общее сокращение превысило 15% штата.