Производитель Ozempic сократил более 15% сотрудников и меняет стратегию

Фармацевтическая компания и производитель «Оземпика» Novo Nordisk за последний год лишилась ещё 4 тыс. сотрудников, доведя общее сокращение штата за последний год до 13 тыс. человек. О новых масштабах оптимизации руководство компании объявило в понедельник на дне инвестора в Лондоне, где гендиректор Майк Дустдар представил план возвращения фармгиганта к росту.

Под сокращение попали не только конкретные должности: по словам представителя Novo, значительная часть вакансий перестала замещаться после естественного ухода сотрудников. Годом ранее компания объявила об увольнении 9 тыс. человек, в том числе 5 тыс. в Дании. На фоне этих мер Novo одновременно готовит расширение линейки препаратов и рассчитывает к 2035 году получать около 150 млрд датских крон ($23 млрд) от новых разработок.

Компания намерена вывести на рынок как минимум пять препаратов, способных приносить свыше $1 млрд в год каждый, а также увеличить присутствие за пределами нынешних направлений — лечения ожирения, диабета и заболеваний крови. В числе новых областей названы болезни печени и сердечно-сосудистой системы. При поиске приобретений Дустдар пообещал ориентироваться прежде всего на качество препаратов и технологий, а не на масштаб сделки.

На этом фоне акции Novo в понедельник упали примерно на 7%. Инвесторов беспокоит зависимость бизнеса от Ozempic и Wegovy: препараты на основе семаглутида обеспечивали около двух третей выручки компании, а защита от конкуренции дженериков уже начала ослабевать на отдельных рынках. Дополнительным вызовом стали неудачи ряда клинических программ.

При этом Novo сохраняет позиции в сегменте препаратов для снижения веса. Компания рассчитывает в следующем году вывести на рынок препарат нового поколения CagriSema. На встрече с инвесторами также представили результаты его испытаний у пациентов с диабетом: среднее снижение массы тела составило 12,4% против 9,1% у препарата на основе тирзепатида, ключевого компонента лекарств конкурирующей Eli Lilly.

Ещё одной ставкой руководства должен стать ускоренный набор новых разработок: главный научный директор Novo Мартин Хольст Ланге заявил, что с 2027 года подразделение намерено ежегодно выводить до 15 препаратов в клинические исследования на людях.

Однако планы Novo не убедили рынок. Компания рассчитывает примерно на 150 млрд датских крон выручки от будущего портфеля к 2035 году, но инвесторы ожидали более подробных ориентиров на период после окончания патентной защиты Ozempic и Wegovy в США. Глава Novo назвал грядущий патентный обрыв «слоном в комнате» и признал, что снижение цен на препараты может оказать давление на выручку, хотя способно одновременно увеличить объём продаж.

Ранее в Австралии человек попал в больницу с разрывом пищевода после применения средства, которое продавалось под видом экспериментального препарата для похудения ретатрутида. После применения препарата у пациента началась настолько сильная и неконтролируемая рвота, что произошёл разрыв пищевода. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Специалисты Управления терапевтических товаров Австралии получили образец использованного средства и выяснили, что заявленного ретатрутида в нём вообще не было. Вместо него препарат содержал семаглутид, причём его концентрация оказалась примерно в восемь раз выше уровня в одобренных регулятором средствах.