«Похудела на 12 кг и попала в реанимацию»: Приём «Оземпика» стоил россиянке двух лет мучений

Жительница Краснодара рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем, которые, по её мнению, начались после курса инъекций «Оземпика». Её историю публикует SHOT.

По словам 37-летней Александры, она начала использовать препарат в 2024 году после безуспешных попыток похудеть и одновременно занималась спортом. За два месяца ей удалось снизить вес на 12 килограммов, после чего она постепенно завершила курс.

Спустя несколько месяцев после окончания приёма препарата девушка почувствовала себя плохо. Александра утверждает, что во время перелёта из Стамбула в Лиму потеряла сознание, а после посадки была доставлена в реанимацию, где ей диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии с осложнением в виде сердечно-сосудистого коллапса.

По словам россиянки, восстановление заняло около двух лет. Позже у неё появились головокружения и проблемы с ориентацией. Причину этих состояний врачи долго не могли установить.

Александра также рассказала, что обследование выявило у неё рефлюкс-эзофагит — заболевание, при котором содержимое желудка попадает в пищевод и может повреждать слизистую. Девушка считает, что причиной осложнений мог стать «Оземпик», однако точная связь с препаратом врачами не установлена.

После лечения обострение удалось снять, но Александра продолжает наблюдаться у гастроэнтеролога. При этом, по её словам, прежний вес частично вернулся.

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