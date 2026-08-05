Жертва красоты: Прокол уха обернулся адской болью для девушки с Сахалина

Жительница Южно-Сахалинска столкнулась с гнойным воспалением уха после посещения салона пирсинга. Свою историю Татьяна рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Пострадавшая от пирсинга. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Прокол выполняли в профессиональном заведении. Через неделю перед магнитно-резонансной томографией пришлось вынуть украшение, а затем вставить обратно. В довершение девушка случайно задела ухо, после чего место прокола воспалилось.

Сутки пострадавшая боролась с отёком самостоятельно, делая примочки. Состояние лишь ухудшалось: ухо сильно распухло, боль иррадиировала в нижнюю челюсть, увеличились лимфатические узлы, а снять серьгу стало практически невозможно. После этого пациентка отправилась в больницу.

Медики извлекли украшение и диагностировали абсцесс. Воспалённый участок промыли, назначили курс антибиотиков и ежедневные обработки. Общие расходы на прокол, аксессуары и последующую терапию составили порядка десяти тысяч рублей.

Специалисты предупреждают: при нарастающей боли, отёчности, появлении гнойного отделяемого или повышении температуры после пирсинга обращаться за помощью нужно незамедлительно. Запущенная инфекция способна поразить ткани вокруг хряща, спровоцировать его омертвение и стойкую деформацию. Крупный гнойник может потребовать хирургического вскрытия и установки дренажа.

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