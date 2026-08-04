Резкая боль и риск абсцесса: Молодая мама из Подмосковья едва не лишилась груди из-за бани

У 26-летней жительницы Подмосковья диагностировали острый диффузный мастит после похода в баню. Опасным диагнозом, который едва не обернулся абсцессом, поделился телеграм-канал SHOT.

Жительница Подмосковья попала в больницу с воспалением груди после бани. Фото © Telegram / SHOT

Девушка вместе с мужем и годовалым ребёнком отдыхала в частном доме в Магнитогорске. Компания несколько раз заходила в парную, после чего выбегала охлаждаться на улицу и вновь возвращалась в жар. Резкая боль в груди проснулась у молодой матери уже ночью. Ощущения оказались настолько мучительными, что она лишилась сна и не могла ни поднять руки, ни наклониться, ни даже просто лежать.

Жительница Подмосковья попала в больницу с воспалением груди после бани. Фото © Telegram / SHOT

На следующие сутки женщина экстренно отправилась к медикам. Осмотр и ультразвуковое исследование выявили острое воспаление молочной железы. Специалисты предупредили, что без своевременного лечения патология грозит гнойными осложнениями и хирургическим вмешательством. Медики пояснили, что резкие температурные скачки способны запустить подобное воспаление в ослабленном организме.

Ранее сообщалось, что в Москве 23-летний студент перенёс тяжелейший инсульт ствола мозга, экстренно попав в больницу после похода в баню с алкоголем. Парень совмещал работу с учёбой и, почувствовав лёгкое онемение руки, обратился к неврологу, однако тот списал симптомы на утомляемость и тревожное расстройство. Решив снять накопившийся стресс, молодой человек отправился с друзьями в баню, где выпил пива. На следующий день ему резко стало плохо: перекосило лицо, отнялась правая часть тела и рука.