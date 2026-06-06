«Взрывная диарея»: Звезда «Теории Большого взрыва» рассказала о тяжёлых побочках от аналога «Оземпика»

Актриса Майим Бялик, известная по роли Эми Фарры Фаулер в сериале «Теория Большого взрыва», поделилась своим негативным опытом применения семаглутида — препарата, аналогичного «Оземпику». В колонке для Free Press она рассказала, что лекарство, изначально созданное для диабета и популярное среди звёзд для похудения, ей выписали для лечения аутоиммунного заболевания — болезни Грейвса.

«Сказать, что у меня была неблагоприятная реакция, было бы преуменьшением. Взрывная, неконтролируемая диарея, такая сильная отрыжка, что я боялась открыть рот на людях. Приступы чихания возникали каждый раз, когда я пыталась есть или пить. Судороги. Вздутие живота. Боли во всём теле, как будто у меня грипп», — вспоминает артистка.

Бялик отметила, что не могла пить воду даже маленькими глотками, потому что после этого ей всё равно приходилось бегать в туалет с ещё более сильной диареей.

По словам актрисы, лекарство вызвало у неё серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она призналась, что была слишком слаба, чтобы здраво мыслить. В какой-то момент симптомы стали настолько критическими, что актрисе потребовалось ставить капельницы.

А ранее Life.ru писал, что «Оземпик» может разрушать кости изнутри. По словам медиков, помимо известных проблем с ЖКТ — тошноты, запоров и болей в животе — существует риск негативного влияния на костную ткань.