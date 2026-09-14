Иностранец порвал пищевод из-за поддельного «укола стройности»

В Австралии человек попал в больницу с разрывом пищевода после применения средства, которое продавалось под видом экспериментального препарата для похудения ретатрутида. Об опасности поддельных средств предупредило Управление терапевтических товаров Австралии (TGA), пишет The Guardian.

После применения препарата у пациента началась настолько сильная и неконтролируемая рвота, что произошёл разрыв пищевода. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Специалисты TGA получили образец использованного средства и выяснили, что заявленного ретатрутида в нём вообще не было. Вместо него препарат содержал семаглутид, причём его концентрация оказалась примерно в восемь раз выше уровня в одобренных регулятором средствах.

Ретатрутид — экспериментальный препарат для снижения веса, который пока проходит третью фазу клинических испытаний. Он не одобрен для медицинского применения ни в Австралии, ни другими международными регуляторами.

Австралийские власти предупреждают, что покупатели нелегальных пептидных препаратов зачастую не могут знать, какое вещество и в какой дозировке находится во флаконе, стерилен ли продукт и не содержит ли он опасных примесей.

Это уже не первый тревожный сигнал. В июне власти штата Виктория сообщили о шести случаях острого поражения печени, которые связали с использованием продуктов с маркировкой Retatrutide. Специалисты допускали, что причиной могла стать примесь в нелегальных препаратах.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, которая попала в реанимацию после приёма «Оземпика». Женщина похудела на 12 килограммов, но затем столкнулась с тяжёлыми осложнениями и оказалась в больнице. Этот случай стал ещё одним напоминанием о рисках самостоятельного применения препаратов для снижения веса без врачебного контроля.