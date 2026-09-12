На Украине начались масштабные обыски из-за поддельного препарата для похудения

На Украине проходят масштабные обыски по делу о незаконном изготовлении и продаже фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. Об этом сообщила прокуратура.

По данным следствия, речь идёт о препарате с действующим веществом тирзепатид. Другие детали правоохранители пока не раскрывают и обещают сообщить их позднее.

Biopatid уже попадал в поле зрения украинских ведомств. В январе Гослекслужба сообщила о выявлении серии 9922 препарата BIOPATID (TIRZEPATIDE), 60 mg/2 ml. Средство не было зарегистрировано на Украине и официально в страну не ввозилось.

Тогда ведомство полностью запретило его продажу, хранение и применение. Основанием стала информация СБУ о выявлении фальсифицированной серии препарата. Одновременно в разных регионах Незалежной следственные действия проводит Днепропетровская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). На данный момент ведётся свыше 250 обысков.

В Гослекслужбе предупреждали, что происхождение и условия хранения такого продукта неизвестны. Поэтому невозможно подтвердить его качество и безопасность, а использование может представлять угрозу для здоровья. Сейчас правоохранители устанавливают, кто мог заниматься производством и распространением подделки.

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