В России разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

Российские учёные разработали препарат «Дипиарон» в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа, который в перспективе может применяться и против ожирения. Лекарство уже прошло первую фазу клинических испытаний, сообщается на сайте Волгоградского государственного медицинского университета.

Как рассказал РИА «Новости» проректор вуза Денис Бабков, новый препарат отличается от «Оземпика» механизмом действия. Он воздействует на рецептор GPR119, благодаря чему в кишечнике стимулируется выработка собственных гормонов, участвующих в регулировании уровня сахара в крови.

По словам учёного, в экспериментах на животных «Дипиарон» продемонстрировал способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина.

Разработчики также добились того, чтобы действующее вещество работало преимущественно в кишечнике и практически не попадало в кровоток. В лабораторных исследованиях токсического воздействия на клетки печени и сердца не выявили. Однако окончательные выводы о безопасности средства можно будет сделать только после завершения испытаний на людях.

Ещё одна особенность разработки заключается в форме выпуска. В отличие от ряда современных препаратов для лечения диабета и ожирения, которые вводятся с помощью инъекций, «Дипиарон» предполагается принимать в капсулах.

Первая фаза клинических испытаний уже завершилась. В июле Минздрав разрешил приступить ко второй, рассчитанной на 308 пациентов с сахарным диабетом второго типа. Учёным предстоит установить, насколько эффективно препарат снижает уровень глюкозы в крови, и подобрать оптимальные дозировки.

Если исследования завершатся успешно, лекарство может появиться на российском рынке не ранее 2028 года.

Ранее Life.ru сообщал, что приём «Оземпика» и аналогичных препаратов для снижения веса иногда сопровождается восстановлением репродуктивной функции у женщин. Гинеколог Борис Лордкипанидзе объяснил, что похудение может способствовать нормализации гормонального фона и восстановлению овуляции, благодаря чему повышается вероятность естественного зачатия. При этом врач подчеркнул, что подобные лекарства не предназначены для лечения бесплодия, а их бесконтрольное применение опасно для здоровья.