«Не лишний вес, а ожирение»: Россияне изменили отношение к бодипозитиву

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей прямо говорить пациентам об ожирении, не подменяя медицинский диагноз более мягкой формулировкой «лишний вес». По его мнению, общественное отношение к бодипозитиву изменилось, поэтому проблему необходимо открыто обсуждать и своевременно назначать лечение.

«Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение на формы бодипозитива, и сегодня уже нужно откровенно говорить и называть вещи своими именами: не лишний вес — у пациента имеется ожирение. И нужно чётко ему, соответственно, давать рекомендации по лечению ожирения», — заявил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

Глава Минздрава подчеркнул, что особую роль в борьбе с хроническими заболеваниями играют терапевты. Именно эти специалисты должны оценивать риски развития неинфекционных болезней у пациентов и своевременно обращать внимание на факторы, способные привести к ухудшению здоровья.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, избыточная масса тела и ожирение — разные медицинские состояния. У взрослых ожирение обычно диагностируют при индексе массы тела от 30, тогда как избыточный вес определяется при показателе от 25. ВОЗ рассматривает ожирение как хроническое заболевание, требующее комплексного подхода к лечению.