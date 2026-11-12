Если оставить зимой банку газировки на ночь в машине, она может лопнуть и залить салон липкой лужей. И это самая безобидная зимняя неприятность. В мороз автомобиль на открытой стоянке превращается в большой морозильник. Одни вещи там портятся, другие трескаются, а третьи перестают работать ровно в ту минуту, когда нужны больше всего. Перед зимними поездками водители проверяют аккумулятор и шины, ведь с 1 декабря все обязаны «переобуться» на зимнюю резину, но редко заглядывают в бардачок. Мы собрали список того, что зимой или в заморозки лучше забрать домой.

Газировка, вода, консервы и яйца

Напитки, консервы и яйца в машине зимой © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При замерзании вода расширяется и разрывает пластиковую бутылку, а жестяная банка газировки может лопнуть и залить салон. Запах пролитого сока потом держится неделями. Пиво тоже не спасает спирт: оно замерзает уже при минус двух-трёх градусах. Консервы на морозе тоже могут вздуться, а вздутые банки нужно выбрасывать. У яиц от замёрзшего содержимого трескается скорлупа, и такие лучше не готовить. Напитки и еду зимой надёжнее сразу уносить домой.

Лекарства из автомобильной аптечки

Лекарства в автомобильной аптечке на морозе © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большинство лекарств хранят при комнатной температуре, от +15 до +25 градусов. Сильнее всего мороза боятся жидкие формы. Сиропы, капли и суспензии могут потерять свойства, а ампулы и стеклянные флаконы — треснуть. Тем, кто возит с собой лекарства от давления, сердца или аллергии, особенно важно не оставлять их в холодной машине. Бинты и жгут мороза не боятся, а всё остальное лучше носить в сумке, тем более что доля вирусов гриппа в России выросла втрое.

Аэрозоли, крем для рук и влажные салфетки

Аэрозоли и косметика в машине зимой © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Баллончики с краской, лаком для волос или дезодорантом на морозе теряют давление и плохо распыляют, а водные составы внутри могут замёрзнуть и повредить клапан. Взрывоопасны такие баллончики как раз в жару. Крем для рук после ночи в машине расслаивается, бытовая химия замерзает и рвёт упаковку, а влажные салфетки к утру превращаются в ледяной брикет. Краска для подкраски сколов на морозе тоже портится: её компоненты теряют свойства, и покрытие ляжет плохо.

Смартфон и пауэрбанк

Смартфон и пауэрбанк в холодной машине © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На холоде литий-ионный аккумулятор временно теряет заметную часть ёмкости, при -20 до половины, а телефон может внезапно выключиться. Главная опасность в другом: зарядка холодной батареи может необратимо её повредить. Из-за этого и из-за конденсата замёрзший телефон сначала часа два держат в тепле и только потом заряжают. А ещё в смартфоне слишком много личного, неловко оставленный, по нему легко спалить даже осторожного изменщика.

Банковские карты, документы и гитара

Банковские карты, документы и инструменты на морозе © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Банковские карты по стандарту рассчитаны на мороз до -35, но пластик на холоде становится более хрупким, а карту в салоне могут просто украсть. Поэтому их и документы держат в кошельке, а не в бардачке. Кожаные перчатки и сумки на холоде дубеют и трескаются, вернуть им мягкость помогает кондиционер для кожи. В зоне риска и музыкальные инструменты: гитара или скрипка в багажнике деформируется, чаще расстраивается, а корпус может треснуть.

Пускач, размораживатель замков и батарейки для брелока

Пускач и размораживатель замков: где хранить зимой © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый неприятный парадокс зимы: вещи для спасения в мороз хранить в машине бесполезно. Литий-ионный пускач должен быть тёплым, замёрзший прибор из багажника мотор не заведёт. Размораживатель замков нужен как раз тогда, когда сел аккумулятор и дверь не открыть кнопкой, поэтому его носят в кармане, а не в бардачке. Запасные батарейки для ключа на морозе не выдают нужный ток. Щётку для снега тоже лучше сушить дома, иначе утром она будет ледяной.

Покупать всё это стоит заранее и внимательно смотреть на чек. Перед первыми морозами спрос на пускачи, размораживатели и незамерзайку растёт, и ошибки на кассе случаются чаще. Если сумма в чеке не совпала с ценой на полке, не спешите отходить от кассы, вот что делать, если товар пробили дороже. Сохраните чек и сфотографируйте ценник: оба документа пригодятся при разговоре с администратором магазина, а если он откажет, то и в письменной претензии.

Итак, на зиму из машины забираем напитки, консервы, яйца, лекарства, аэрозоли, крем, электронику, карты и документы, а пускач, размораживатель и батарейки держим в тепле. Что же можно оставить? Трос, лопату, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и тёплый плед мороз не испортит. Зимняя поездка начинается с пустого бардачка и полного бака. А если хочется вспомнить, как отправлялись в путь любимые герои, проверьте, помните ли вы, зачем 7 героев советского кино собрались в дорогу.