Казалось бы, что могло заставить 82-летнего Льва Толстого, знаменитого на весь мир писателя, бросить родную усадьбу, жену и детей и отправиться в неизвестность? За плечами у него были десятки лет литературной славы, почти полвека брака и жизнь в Ясной Поляне, где были написаны его главные произведения. Life.ru рассказывает, почему великий писатель сбежал от собственной семьи, куда отправился в своё последнее путешествие и как маленькая железнодорожная станция Астапово стала местом, где оборвалась его жизнь.

Почему Толстой перестал находить покой в собственной семье?

Почему Лев Толстой и Софья Андреевна ссорились после 48 лет брака и что разрушило их семейное счастье? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лев Толстой и Софья Андреевна поженились в 1862 году, когда будущему автору «Войны и мира» было 34 года, а его избраннице всего 18 лет. За 48 лет брака у супругов родилось 13 детей, а сама Софья Андреевна стала не только женой писателя, но и его ближайшей помощницей. Она занималась хозяйством, воспитывала детей, переписывала рукописи мужа и готовила его произведения к публикации. Однако с годами супруги начали всё сильнее расходиться во взглядах, причём причиной постоянных разногласий стали не только семейные проблемы, но и убеждения самого Толстого.

В последние десятилетия жизни писатель всё больше увлекался идеями нравственного совершенствования, простого труда и отказа от богатства. Его мучило противоречие между собственными убеждениями и привычной жизнью обеспеченного помещика. Толстой считал неправильным пользоваться роскошью, пока вокруг живут бедные крестьяне, и стремился отказаться от собственности. В 1892 году он даже разделил своё имущество между женой и детьми, однако продолжал жить в Ясной Поляне, где сохранялся привычный уклад дворянской усадьбы.

Софья Андреевна смотрела на происходящее иначе. Она прекрасно понимала, что семье необходимо на что-то жить, а содержание большого дома требовало денег. Кроме того, супруга Толстого многие годы занималась изданием его книг и считала сохранение литературных доходов важным для будущего детей. Постепенно разногласия превращались в постоянные ссоры, из-за которых писатель всё чаще задумывался об уходе из дома. Но окончательно отношения супругов испортил вопрос, который касался самого ценного наследства Толстого, его произведений.

Как тайное завещание Толстого разрушило его отношения с женой?

Кому Лев Толстой хотел оставить права на свои произведения и почему тайное завещание поссорило его с женой? Фото © Wikipedia / Валентин Булгаков

Одной из главных причин семейного конфликта стали авторские права на произведения писателя. Толстой хотел, чтобы его книги могли свободно издаваться и распространяться, поскольку считал неправильным превращать литературу в источник личного обогащения. Софья Андреевна, напротив, опасалась, что подобное решение лишит семью значительной части доходов, поэтому вопрос о распоряжении литературным наследством постоянно становился причиной новых столкновений.

Особенно сильно ситуацию осложняло присутствие Владимира Черткова, близкого друга и последователя Толстого, который поддерживал его взгляды и помогал заниматься литературными делами. Софья Андреевна считала, что Чертков оказывает на мужа чрезмерное влияние и постепенно отдаляет его от семьи. Она ревновала Толстого к другу и подозревала, что тот стремится получить контроль над рукописями писателя.

Летом 1910 года Толстой тайно оформил новое завещание. По документу, составленному 22 июля (4 августа по новому стилю) в лесу возле деревни Грумант, права на его литературное наследство переходили младшей дочери Александре, которая поддерживала стремление отца сделать произведения общедоступными. Для Софьи Андреевны это стало ещё одним поводом тревожиться за будущее семьи. В доме усилились подозрения, начались споры из-за дневников и бумаг писателя, а сам Толстой всё острее ощущал, что даже в собственном кабинете не может остаться наедине с собой. Именно события одной октябрьской ночи заставили его принять решение, которое он обдумывал уже много лет.

Что произошло в ночь, когда 82-летний Толстой сбежал из Ясной Поляны?

Почему Лев Толстой тайно покинул Ясную Поляну 10 ноября 1910 года и что написал жене перед побегом? Фото © Wikipedia / Шерер, Набгольц и К°

В ночь с 27 на 28 октября 1910 года по старому стилю, то есть с 9 на 10 ноября по современному календарю, Толстой проснулся от шума в соседнем кабинете. По его дневниковым записям, писатель решил, что Софья Андреевна что-то разыскивает или читает в его кабинете, возможно, ищет его завещание. Для Толстого, уставшего от постоянных подозрений и контроля, этот эпизод стал последней каплей. Позднее Софья Андреевна отрицала, что обыскивала бумаги мужа, поэтому обстоятельства той ночи супруги описывали по-разному.

Не желая больше оставаться в Ясной Поляне, Толстой разбудил своего домашнего врача Душана Маковицкого и сообщил, что намерен немедленно уехать. Он попросил помочь собрать вещи и подготовить отъезд, причём всё происходило в спешке, поскольку писатель боялся, что жена проснётся и попытается его остановить. Около пяти часов утра Толстой покинул усадьбу вместе с врачом и отправился на железнодорожную станцию Щёкино.

Перед отъездом он оставил жене письмо, в котором попытался объяснить своё решение. «Положение мое в доме становится, стало невыносимым», — признавался писатель, добавляя, что больше не хочет жить в привычных условиях роскоши. При этом Толстой благодарил Софью Андреевну за 48 лет совместной жизни, просил прощения за собственные ошибки и убеждал не приезжать за ним.

Узнав о случившемся, Софья Андреевна пришла в отчаяние. В своём дневнике она впоследствии вспоминала, что бросилась в пруд, откуда её вытащили дочь Александра и секретарь писателя Валентин Булгаков. Однако сам Толстой об этом ещё не знал. Впереди его ждало путешествие, маршрут которого он первоначально даже не представлял.

Куда отправился Лев Толстой после побега из дома?

Куда уехал Лев Толстой после побега из Ясной Поляны и почему 82-летний писатель решил уйти от семьи? Фото © Wikipedia / Published by Cassell and Co, NY, 1911

Покидая Ясную Поляну, писатель не имел окончательного плана дальнейшей жизни. Он хотел поселиться в тихом месте, желательно в простой деревенской избе, где никто не будет мешать ему работать и размышлять. Вместе с Маковицким Толстой отправился поездом в сторону Калужской губернии, а затем добрался до Оптиной пустыни, известного монастыря, который неоднократно посещал прежде.

Несмотря на непростые отношения с Православной церковью, писателя по-прежнему интересовали духовные вопросы, и во время этой поездки он даже собирался поговорить со старцем Иосифом. Однако встреча так и не состоялась. Из Оптиной пустыни Толстой отправился в расположенный неподалёку Шамординский монастырь, где жила его сестра Мария Николаевна, принявшая монашество. С ней писатель мог спокойно поговорить и обсудить свои дальнейшие планы.

Некоторое время Толстой действительно рассматривал возможность остаться неподалёку от Шамордина, но вскоре к нему приехала дочь Александра, предупредившая, что Софья Андреевна может узнать о его местонахождении. Писатель снова решил уехать, на этот раз в Новочеркасск, где жила его племянница. Затем он предполагал отправиться ещё дальше, возможно, в Болгарию. Однако осуществить эти планы 82-летнему Толстому не удалось. Дорога, постоянные переезды и холод оказались тяжёлым испытанием для пожилого человека, здоровье которого начало стремительно ухудшаться.

Почему последнее путешествие Толстого закончилось на станции Астапово?

Как Лев Толстой оказался на станции Астапово, почему тяжело заболел в дороге и где провёл последние дни жизни? Фото © Wikipedia / Соловьев Алексей

Во время очередной поездки у Толстого поднялась высокая температура, появилась слабость и признаки серьёзного заболевания. Душан Маковицкий понимал, что продолжать путешествие опасно, поэтому 13 ноября по новому стилю писателю пришлось сойти с поезда на небольшой станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги.

Начальник станции Иван Озолин предоставил больному комнату в собственном доме, куда вскоре начали приезжать врачи. У Толстого диагностировали воспаление лёгких, которое в его возрасте представляло серьёзную угрозу жизни. Несмотря на усилия медиков, состояние писателя постепенно ухудшалось. Тем временем известие о болезни автора «Войны и мира» разлетелось далеко за пределы Астапова. На маленькую станцию начали съезжаться журналисты, почитатели Толстого, представители общественности и его близкие.

Корреспонденты передавали сообщения о состоянии писателя, а газеты публиковали новости о каждом изменении его самочувствия. Человек, который мечтал уйти от мирской суеты и провести последние годы в уединении, неожиданно оказался в центре внимания всей страны. Но самая болезненная история развернулась не вокруг врачей и журналистов, а вокруг Софьи Андреевны, которая приехала к умирающему мужу и не смогла с ним поговорить.

Почему жену Толстого долго не пускали к умирающему мужу?

Почему Софье Андреевне не разрешали увидеть умирающего Льва Толстого и удалось ли супругам попрощаться? Фото © Wikipedia

Узнав о болезни Толстого, Софья Андреевна поспешила в Астапово вместе с детьми, надеясь увидеть мужа и помириться с ним. Однако родственники и врачи опасались, что встреча с супругой, отношения с которой оставались напряжёнными, может вызвать у больного сильное волнение и ухудшить его состояние. Поэтому к Толстому её не допускали.

Для Софьи Андреевны это стало страшным испытанием. Женщина, прожившая с писателем почти полвека и родившая ему 13 детей, оказалась перед закрытой дверью комнаты, где умирал её муж. Она находилась неподалёку, пыталась узнать о его состоянии и надеялась, что ей разрешат хотя бы ненадолго войти. Однако решение долгое время оставалось неизменным.

Лишь ранним утром 20 ноября 1910 года Софью Андреевну наконец допустили к супругу, когда тот уже находился без сознания. За 45 минут до кончины. Толстой не смог поговорить с женой, объяснить своё решение или услышать её слова. В 06:05 утра писатель скончался в доме начальника станции Астапово. Ему было 82 года.

Так завершилось путешествие, которое продолжалось всего десять дней. Толстой покинул Ясную Поляну в надежде найти спокойствие, но последние дни его жизни прошли среди врачей, родственников и многочисленных людей, внимательно следивших за состоянием знаменитого писателя.

Как похоронили Льва Толстого и что стало с его семьёй?

Где похоронили Льва Толстого, почему на его могиле нет креста и как сложилась жизнь Софьи Андреевны после смерти мужа? Фото © Wikipedia

Смерть Толстого стала событием международного масштаба. Газеты рассказывали о последних днях писателя, а тысячи людей стремились проститься с человеком, чьи произведения уже давно читали во всём мире. Тело Толстого перевезли из Астапова в Ясную Поляну, где 22 ноября 1910 года по новому стилю состоялись похороны.

Писателя похоронили в лесу Старый Заказ, на месте, которое он сам выбрал ещё при жизни. По рассказам его старшего брата Николая, именно здесь была зарыта таинственная зелёная палочка, на которой будто бы был записан секрет всеобщего счастья. Толстой сохранил память об этой детской истории на всю жизнь и пожелал, чтобы его могила находилась именно там. Похороны прошли без церковного обряда, а на месте захоронения не установили ни креста, ни привычного надгробного памятника.

Софья Андреевна пережила мужа почти на девять лет. Несмотря на тяжёлые разногласия последних лет, после его смерти она продолжала заботиться о сохранении Ясной Поляны и вещей писателя. Именно благодаря её усилиям многое из того, что окружало Толстого при жизни, удалось сохранить для будущих поколений.

О том, какую роль Софья Андреевна сыграла в создании «Войны и мира» и почему без неё мы могли бы не узнать знаменитый роман, Life.ru рассказывал в материале о четырёх женщинах, стоявших за великими произведениями русской литературы. А если вам интересно, каким человеком Толстой был в повседневной жизни, загляните в нашу историю о необычных вещах Ясной Поляны, которые сохранили память о его привычках, увлечениях и семейных радостях. Как вы считаете, был ли уход Толстого из дома попыткой обрести свободу или писатель всё-таки поступил жестоко по отношению к жене?