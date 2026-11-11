С 1 декабря автомобилистам стоит переходить на зимние шины — такой период продлится до 1 марта. Об этом в беседе с RT напомнил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, если выбраны шипованные шины, шипы должны стоять на всех четырёх колёсах. Это важно для устойчивости и управляемости, а не только для формального соблюдения требований.

Отдельное внимание — остаточной глубине протектора. Для зимнего колеса она должна быть не 1,6 мм, как у летнего, а четыре миллиметра. Этот параметр эксперт выделил особо.

Жителям южных регионов Попов советует выбирать нешипованные шины — так называемую «липучку». Для мягких зим такая резина подходит лучше, чем шипы.

Переобуваться эксперт рекомендует, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +7 °C. До этого момента зимние шины могут работать менее эффективно, а после — летние уже теряют сцепление.

А ранее Life.ru сообщал, что россияне переплатили более 90 млн рублей за зимние шины, купленные летом. Комплект из четырёх покрышек осенью можно было приобрести примерно на 320 рублей дешевле.