«Шипы на всех колёсах»: Автомобилистам напомнили правила перехода на зимнюю резину
Эксперт Попов: С 1 декабря автомобилисты в РФ обязаны ездить на зимней резине
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С 1 декабря автомобилистам стоит переходить на зимние шины — такой период продлится до 1 марта. Об этом в беседе с RT напомнил автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, если выбраны шипованные шины, шипы должны стоять на всех четырёх колёсах. Это важно для устойчивости и управляемости, а не только для формального соблюдения требований.
Отдельное внимание — остаточной глубине протектора. Для зимнего колеса она должна быть не 1,6 мм, как у летнего, а четыре миллиметра. Этот параметр эксперт выделил особо.
Жителям южных регионов Попов советует выбирать нешипованные шины — так называемую «липучку». Для мягких зим такая резина подходит лучше, чем шипы.
Переобуваться эксперт рекомендует, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +7 °C. До этого момента зимние шины могут работать менее эффективно, а после — летние уже теряют сцепление.
А ранее Life.ru сообщал, что россияне переплатили более 90 млн рублей за зимние шины, купленные летом. Комплект из четырёх покрышек осенью можно было приобрести примерно на 320 рублей дешевле.
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