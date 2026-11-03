Шины со скидкой, деньги — мошенникам: МВД раскрыло ловушки для водителей при смене резины
МВД: Мошенники обманывают россиян через поддельные сайты в сезон смены шин
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В сезон смены шин на одну компанию может приходиться от 50 до 200 поддельных сайтов вместо обычных десяти. Мошенники используют повышенный спрос, чтобы похищать деньги и данные банковских карт, предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ловушку попадают и те, кто продаёт собственные шины. Аферист представляется покупателем, предлагает курьерскую доставку и присылает ссылку якобы для резервирования. После ввода реквизитов карты продавец рискует лишиться денег вместо получения оплаты.
Покупателей заманивают объявлениями с заниженной ценой. Затем требуют полную предоплату, торопят с переводом и не дают проверить товар. После получения денег продавец не выполняет обещание. Другой способ обмана — сайты-копии магазинов шин и дисков с похожими доменными именами. По данным МВД, мошенники продвигают их в поиске, поэтому поддельная страница может оказаться среди первых результатов по запросу «купить диски недорого».
В полиции рекомендуют вводить адрес проверенного магазина вручную или пользоваться закладками, проверять написание домена и не переходить по рекламным ссылкам. Покупку советуют оплачивать при получении либо через площадку с защитой денег покупателя.
Продавцам Волк напомнила: для получения перевода достаточно номера карты или телефона. Переходить по присланным покупателем ссылкам на курьерские службы не следует.
Ранее Life.ru рассказывал о поддельных интернет-магазинах, которые привлекают покупателей огромными скидками. По данным МВД, такие площадки могут требовать предоплату за перевозку товара и присылать фальшивые квитанции, скрывая контакты продавца.