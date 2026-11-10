Россияне, решившие заранее приобрести зимние шины, в этом году не смогли сэкономить. Напротив, летние покупки оказались дороже осенних, а общая потенциальная переплата автомобилистов превысила 90 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, изучив динамику цен на покрышки.

Летом одна зимняя шина стоила в среднем около 8270 рублей. В сентябре и октябре цена снизилась до 8190 рублей. Таким образом, комплект из четырёх покрышек осенью можно было приобрести примерно на 320 рублей дешевле.

Разница оказалась заметнее на отдельных популярных моделях. Например, Cordiant Snow Cross 2 подешевела примерно на 380 рублей за штуку, Ikon Character Ice 7 — на 320 рублей, а Pirelli Ice Zero — на 470 рублей. При покупке полного комплекта экономия могла достигать почти 1900 рублей. При этом многие автомобилисты по-прежнему предпочитали готовиться к холодам заблаговременно. По информации системы маркировки «Честный знак», в августе россияне купили почти 650 тысяч зимних шин. В сентябре продажи выросли до 1,5 миллиона, а в октябре приблизились к трём миллионам покрышек.

Всего за первые десять месяцев 2026 года жители России потратили на зимнюю резину более 60 миллиардов рублей. На летние месяцы пришлось около 15% продаж, тогда как сентябрь и октябрь обеспечили свыше 60% покупок.