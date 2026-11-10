В России водителей не могут оштрафовать за использование летней резины в ноябре, даже если на дорогах уже лежит снег. Обязательный период эксплуатации зимних шин начинается только 1 декабря. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Николай Алексеенко.

В ноябре за езду на летней резине штрафовать не могут. По закону (ПДД) обязательный период использования зимних шин для легковых автомобилей и лёгких грузовиков — с 1 декабря по конец февраля Николай Алексеенко депутат

По словам депутата, требования зависят от календаря, а не от погоды. С 1 декабря водителю легкового автомобиля или лёгкого грузовика на летних шинах могут вынести предупреждение либо назначить штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Правило распространяется на всю страну, включая южные регионы с тёплой зимой.

При этом отсутствие штрафа в ноябре не освобождает автомобилистов от ответственности за последствия ДТП. Если водитель не справится с управлением на обледеневшей дороге, состояние шин может учитываться при расследовании. Однако виновным его признают только при установлении нарушения ПДД, которое привело к аварии.

Алексеенко также напомнил, что зимние шины необходимо устанавливать на все колёса автомобиля. Использование двух зимних и двух летних покрышек недопустимо. Всесезонные модели с маркировкой M+S могут формально соответствовать установленным требованиям, но не гарантируют достаточного сцепления со снегом и льдом. Кроме того, на заснеженном или обледеневшем покрытии запрещено использовать зимние шины с остаточной глубиной протектора 4 мм и менее, если нет индикаторов износа.

Депутат считает, что сроки обязательного использования зимней резины стоило бы адаптировать к климатическим особенностям регионов. Например, на севере снег может лежать с октября по апрель, тогда как действующие календарные требования едины для всей России.

Вместе с тем Алексеенко призвал не дожидаться декабря и менять шины, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5…+7 градусов. По его словам, летняя резина на холодном асфальте, снегу и льду хуже держит дорогу, а тормозной путь автомобиля может значительно увеличиться.

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