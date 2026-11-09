Поставки Chery, Geely, Haval и Changan в Россию не должны пострадать из-за ужесточения китайских экспортных правил. У этих производителей уже налажены сервисные сети, работа с дилерами и снабжение запчастями, пишет kp.ru.

По данным издания, с января 2027 года экспортёрам потребуется документально подтверждать возможность обслуживания автомобилей за рубежом. Поэтому сложности ожидаются прежде всего у Zeekr, Xiaomi и BYD, которые поступают в Россию преимущественно по параллельному импорту.

Среди сохраняющихся официальных предложений эксперты выделили Changan Alsvin за 1,45 млн рублей и Hongqi Guoya Imperial V8 за 32 млн. Альтернативой неофициально ввозимым электромобилям и гибридам могут стать Voyah и Evolute, собираемые в Липецкой области.

Сложнее может стать и ввоз Mazda, Toyota, Nissan, Kia и Volkswagen китайской сборки. Однако полного прекращения поставок специалисты не ожидают.

Напомним, в октябре продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимума с начала 2026 года: покупатели приобрели 132,9 тысячи машин. Это на 8,2% больше сентябрьского результата, но на 19,8% меньше, чем годом ранее.