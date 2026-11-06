Даже тщательная проверка документов не спасает покупателя ввезённой иномарки от внезапных финансовых претензий. Недостающие государственные сборы могут быть начислены инспекторами спустя несколько лет после сделки. Об этом Life.ru рассказал автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев.

Специалист подчеркнул, что главным инструментом защиты служит грамотно оформленный договор купли-продажи. В соглашении следует зафиксировать пункт, обязывающий прежнего владельца закрыть любые непредвиденные издержки.

Единственный способ себя оградить — это прописать в договоре обязанность возместить все расходы, связанные с оплатой таможенных пошлин и сборов. Алексей Чугаев Автоэксперт, автоюрист

При этом часть информации можно проверить через официальный сервис ФТС по VIN-номеру. Он позволяет узнать об уплате утилизационного сбора, дате оформления таможенного приходного ордера и применении льготной ставки. Однако сам сервис не подтверждает полноту и правильность расчёта платежей, поэтому полностью исключить риск доначислений с его помощью нельзя.

Чугаев рекомендует требовать у перекупщика все платёжные поручения и квитанции, связанные с таможенным оформлением машины. С этими документами можно обратиться к таможенному брокеру, который рассчитает положенные пошлины и сборы для конкретного автомобиля и проверит, совпадают ли суммы с указанными в документах продавца.

Особенно настороженно эксперт советует относиться к машинам, ввезённым в Россию за последние три года. По его словам, известны случаи, когда владельцы узнавали о недоплате только через два-три года — уже после получения требований от таможни. При этом условие о компенсации в договоре не отменяет возможных претензий ФТС, но позволяет покупателю требовать возмещения потерь от продавца.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе депутата Госдумы Каплана Панеша защитить добросовестных покупателей от чужих долгов по утильсбору. Парламентарий предложил запретить взыскание доначислений с конечных владельцев, которые не знали о нарушениях импортёра. Также он выступил за создание единого реестра автомобилей с подтверждённой полной уплатой сбора, чтобы покупатели могли заранее оценивать риски.