«Платить должен импортёр»: В Госдуме готовят обращение в Минпромторг по утильсбору Депутат Панеш направит в Минпромторг обращение из-за доначислений утильсбора Обложка © Life.ru

Россиян, которые добросовестно купили уже ввезённый в страну автомобиль, необходимо защитить от внезапных требований доплатить сотни тысяч рублей утилизационного сбора. Об этом Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат ЛДПР Каплан Панеш.

По его словам, проблема затронула владельцев автомобилей, ранее ввезённых через страны ЕАЭС. Человек мог купить машину, оформить её и несколько лет спокойно пользоваться, а затем получить требование ФТС о доплате утильсбора из-за нарушений, допущенных при первоначальном ввозе.

Это создаёт правовую неопределённость и подрывает доверие к государству. Ответственность должен нести тот, кто ввозил машину и занижал платежи, а не тот, кто купил её впоследствии Каплан Панеш первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Таможенные органы действительно могут выявить неполную уплату утильсбора в течение трёх лет с момента ввоза автомобиля. Поэтому в 2026 году под такие проверки могут попадать в том числе машины, ввезённые с 2023 года.

Одной из причин доначисления может стать неправомерное применение льготного коэффициента, рассчитанного для автомобилей, которые физлица ввозят для личного пользования. Например, вопросы могут возникнуть, если обстоятельства ввоза и последующей продажи машины указывают на коммерческий характер операции.

Отдельные правила действуют для автомобилей, растаможенных в государствах ЕАЭС. С 1 апреля 2024 года для части таких машин при расчёте утильсбора учитывается разница между фактически уплаченными за рубежом таможенными платежами и суммой, которая была бы уплачена при оформлении в России.

Если ФТС обнаруживает недоплату, владельцу важно проверить VIN, дату и схему ввоза автомобиля, выяснить, кто был первоначальным импортёром и плательщиком сбора, а также собрать договор купли-продажи, ЭПТС и таможенные документы.

После получения информации о доначислении правила предусматривают срок до 20 календарных дней на уплату. Если задолженность не погашена, таможня вправе обратиться в суд.

При этом сам факт получения требования ещё не означает, что деньги обязательно должен внести нынешний собственник. Верховный суд ранее указывал: возможность взыскания сбора с покупателя связана в том числе с тем, знал или должен ли он был знать о том, что первоначальный плательщик не исполнил обязанность по уплате утильсбора.

Панеш предлагает ввести мораторий на взыскание таких доначислений с конечных покупателей, если они не знали о нарушениях импортёра. Кроме того, депутат считает необходимым создать единый реестр автомобилей с подтверждённой полной уплатой утильсбора, чтобы проверить машину можно было ещё до покупки.

Ещё одна инициатива — обязать ФТС раскрывать статистику по доначислениям: количество требований, их общую сумму, число обжалованных и отменённых решений. Для тех же, кто действительно обязан доплатить сбор, Панеш предлагает предусмотреть рассрочку или отсрочку платежа.

Депутат сообщил, что намерен направить обращение в Минпромторг по этой проблеме.

Ранее Life.ru подробно разбирал, почему ФТС может потребовать доплатить утильсбор уже после покупки автомобиля, кто в таком случае считается плательщиком и как владельцу оспорить требование.