Привлекательная цена автомобиля в Казахстане ещё не означает, что после ввоза в Россию машина действительно окажется дешевле предложения местного рынка. К первоначальному ценнику могут добавиться доставка, утилизационный сбор и другие платежи, размер которых зависит от возраста, мощности, объёма двигателя и схемы первоначального таможенного оформления автомобиля. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По её словам, особенно внимательно считать расходы нужно покупателям автомобилей, которые первоначально ввезли на территорию Евразийского экономического союза через Казахстан, а затем перемещают в Россию.

«Ценник в объявлениях из соседней страны выглядит привлекательно. А итоговая стоимость в России может оказаться заметно выше, чем покупатель рассчитывал», — отметила Борисова.

Почему цена автомобиля в Казахстане — ещё не конечная

Одна из главных статей расходов — утилизационный сбор. С конца 2025 года его размер для легковых автомобилей зависит не только от объёма двигателя и возраста, но и от мощности.

Для физлица, которое ввозит автомобиль для личного пользования и выполняет установленные условия, льготные коэффициенты сохраняются для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Для более мощных автомобилей суммы резко возрастают.

Например, в 2026 году для нового автомобиля с двигателем объёмом от одного до двух литров и мощностью от 190 до 220 л.с. стандартная сумма утильсбора по соответствующей повышенной ставке составляет 952,8 тысячи рублей.

Поэтому автомобиль с мотором около 200 л.с., который на казахстанской площадке выглядит выгоднее российского аналога на несколько сотен тысяч рублей, только за счёт утильсбора может потерять первоначальное ценовое преимущество.

К этому необходимо прибавить расходы на доставку, оформление и услуги посредников, если ими пользуется покупатель.

Откуда могут появиться дополнительные начисления

Отдельный механизм действует для части автомобилей, которые первоначально растаможили в другой стране ЕАЭС с использованием декларации на товары.

С 1 апреля 2024 года при расчёте российского утильсбора для таких машин в определённых случаях учитывается разница между таможенными пошлинами и налогами, фактически уплаченными в стране ЕАЭС, и суммами, которые были бы рассчитаны при соответствующем таможенном оформлении в России.

То есть недостающие платежи могут увеличивать сам утилизационный сбор.

При этом универсальной формулы в духе «цена автомобиля плюс шесть процентов НДС» здесь нет. Итог зависит от документов на конкретную машину, способа её первоначального ввоза в ЕАЭС, таможенной стоимости, возраста, двигателя и других характеристик.

Поэтому два внешне одинаковых автомобиля из Казахстана могут потребовать совершенно разных расходов при их последующем ввозе и оформлении в России.

«Перед покупкой необходимо считать не стоимость машины в объявлении, а полную стоимость владения ею после ввоза: цену автомобиля, логистику, утильсбор и возможные платежи, связанные с первоначальным таможенным оформлением», — подчеркнула Борисова.

Какие машины требуют особого внимания

Экономист рекомендует особенно тщательно оценивать сделки с автомобилями мощнее 160 л.с. Именно после превышения этого порога физлицо при соблюдении остальных условий уже не может рассчитывать на льготный утильсбор в несколько тысяч рублей.

Кроме того, необходимо заранее выяснить, каким образом автомобиль был ввезён в Казахстан, какие документы оформлялись при его выпуске в свободное обращение и какие платежи были внесены.

Отдельно следует проверять автомобили, которые идут через Казахстан или Киргизию после первоначального ввоза из третьих стран. Низкая цена сама по себе не гарантирует, что машина была оформлена таким образом, который позволит без дополнительных расходов поставить её на учёт в России.

Борисова также советует не ориентироваться только на страну покупки. Выгодность ввоза из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ или Японии зависит от конкретной модели, возраста, мощности двигателя, первоначальной стоимости и действующих на дату оформления правил.

Главное правило, по словам экономиста, — провести расчёт до перечисления денег продавцу. Разница в несколько сотен тысяч рублей между зарубежным объявлением и российской ценой может полностью исчезнуть после утильсбора и логистики.