Покупка уже растаможенного и поставленного на учёт автомобиля, ввезённого из-за границы, не всегда полностью защищает нового владельца от претензий по утилизационному сбору. Если выяснится, что сбор при ввозе машины не уплатили или рассчитали неправильно, вопрос о недоимке может возникнуть и у последующего покупателя. Однако одного факта покупки такого автомобиля для взыскания денег недостаточно, рассказал Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Закон относит к плательщикам утильсбора в том числе людей, которые приобрели автомобиль у лица, не исполнившего обязанность по его уплате. При этом судебная практика учитывает добросовестность нового собственника.

«Сам факт покупки автомобиля с недоплаченным сбором ещё не означает обязательной ответственности нового владельца», — подчеркнул Хаминский.

Верховный суд ранее разъяснял, что возможность взыскания обязательного платежа с покупателя связана в том числе с тем, знал или должен был знать новый собственник о том, что первоначальный плательщик не исполнил свою обязанность по уплате сбора.

Поэтому при споре значение могут иметь обстоятельства самой сделки. По словам юриста, насторожиться стоит, если ввезённый автомобиль продают заметно дешевле сопоставимых машин без понятной причины или если нынешний владелец приобрёл его совсем недавно и почти сразу выставил на продажу.

Ещё один повод провести дополнительную проверку — нежелание продавца предоставить документы, связанные с расчётом и уплатой утильсбора.

Даже российская регистрация и ЭПТС не всегда исключают последующий спор. Что делать, если ФТС доначислила утильсбор за уже купленный автомобиль, Life.ru подробно разобрал в отдельном материале.

«Настораживающим фактором является и то, что продавец торопит с заключением сделки, уклоняется от письменных гарантий и предлагает расчёт без подтверждающих документов», — отметил Хаминский.

Перед покупкой ввезённой машины юрист советует выяснить историю автомобиля и обстоятельства его ввоза в Россию, проверить сведения в электронном ПТС и по возможности получить документы, подтверждающие уплату утилизационного сбора. Данные в платёжных документах стоит сопоставить с VIN конкретной машины.

Особого внимания, по словам эксперта, требуют автомобили, которые попали в Россию через другие страны Евразийского экономического союза. Покупателю желательно выяснить, какой коэффициент использовался при расчёте сбора и действительно ли имелись основания для его применения.

Дополнительную защиту можно предусмотреть непосредственно в договоре купли-продажи. Хаминский рекомендует зафиксировать заверение продавца о том, что утильсбор полностью уплачен и оснований для его последующего доначисления нет. Там же можно прописать обязанность продавца компенсировать потери покупателя, если предоставленные сведения окажутся недостоверными.

Таким образом, наличие электронного ПТС, российской регистрации и состоявшейся растаможки само по себе не исключает спора об утильсборе. При этом добросовестность покупателя имеет значение: судебная практика исходит из необходимости установить, знал ли он или должен был знать о нарушениях при уплате сбора.