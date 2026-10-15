Минус три миллиона на ценнике: Какие иномарки резко подешевели в России

В России заметно снизилась стоимость некоторых иномарок, поступающих в страну по параллельному импорту. Наиболее существенные изменения затронули автомобили Hyundai: разница между прежними и новыми предложениями достигает 3,1 млн рублей. Об этом RG.ru рассказал автоэксперт Николай Иванов.

Причинами происходящего стали небольшое укрепление рубля и приближающаяся индексация утилизационного сбора. Автодилеры стремятся оперативно освободить склады, чтобы успеть закупить следующую партию машин до повышения обязательных платежей. При этом на доставку транспортных средств в Россию требуется около 45 дней.

«Продавцы стараются максимально быстро обернуть склады до повышения утильсбора», — пояснил Иванов.

В частности, кроссовер Hyundai Tucson теперь предлагают от 4,05 млн рублей вместо прежних 4,79 млн. Снижение на 740 тысяч стало возможным благодаря появлению автомобилей, предназначенных для китайского рынка. Раньше в Россию поступали преимущественно машины казахстанской сборки. По оценке дилера, новая цена делает Tucson доступнее Toyota RAV4.

Ещё ощутимее изменилась стоимость Hyundai Santa Fe. Кроссовер потерял в цене миллион рублей и теперь предлагается от 5,59 млн. Этому способствовало снижение отпускных цен производителя за рубежом. В результате модель оказалась в одной ценовой категории с Toyota Highlander.

Самая большая разница зафиксирована у минивэна Hyundai Staria. Прежде дизельные модификации стоили минимум 9,9 млн рублей, а теперь из Южной Кореи начали поставлять гибридные версии от 6,79 млн. Таким образом, покупатели получили более доступную альтернативу, хотя речь идёт о разных вариантах автомобиля. Указанные цены могут учитывать скидку по программе трейд-ин.

Ранее Life.ru разъяснял, как изменится утилизационный сбор с 1 января 2027 года. Согласно действующему графику, коммерческие ставки для большинства легковых автомобилей увеличатся примерно на 10%. При этом льготные условия сохранятся для физических лиц, ввозящих машины с подходящими характеристиками для личного пользования.