Названы категории авто, которые сильнее всего подорожают в 2027 году

В 2027 году автомобили, поступающие в Россию по параллельному импорту, могут заметно подорожать из-за повышения утилизационного сбора и ужесточения экспортных требований Китая. Наиболее ощутимыми изменения окажутся для покупателей машин средней ценовой категории. Такой прогноз RG.ru представил автоэксперт Юрий Блинов.

«Наиболее уязвимым я считаю средний ценовой сегмент, особенно импортируемые автомобили мощностью свыше 160 л.с.», — подчеркнул специалист.

По его оценке, дополнительные обязательные платежи способны существенно снизить привлекательность таких покупок. При этом менее мощные модели получат преимущество благодаря сохранению льготных условий ввоза для физических лиц при соблюдении установленных требований.

Дополнительные сложности создадут новые правила Китая, ограничивающие экспорт машин через независимых поставщиков. Ввоз популярных иностранных брендов не прекратится, однако доставка может стать дороже и продолжительнее. Особенно сильно изменения затронут производителей, не имеющих официальных представительств и подтверждённой сервисной сети в России.

Чтобы смягчить последствия нововведений, крупные дилеры постараются пополнить склады до завершения 2026 года. Созданные запасы позволят временно удерживать стоимость автомобилей, но полностью избежать дальнейшего повышения цен, по мнению эксперта, не получится.

В перспективе Блинов ожидает укрепления позиций китайских марок, организовавших производство в России. Их преимуществами станут официальная гарантия, доступность комплектующих и развитая система технического обслуживания.

Ранее Life.ru сообщал о возможном росте стоимости иномарок из Китая после введения новых экспортных ограничений. С 2027 года поставщикам придётся подтверждать наличие зарубежной сервисной инфраструктуры. Это может увеличить расходы на альтернативный импорт автомобилей европейских и других мировых брендов.