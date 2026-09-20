Названы пять самых популярных авто с пробегом из Китая в России

Volkswagen Tayron стал самым популярным автомобилем с пробегом, который в 2026 году ввозили в Россию из Китая. За январь — август в страну доставили 5926 таких машин, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

На втором месте оказалась Toyota Corolla — 5096 экземпляров. Следом идут сразу две модели Audi: кроссовер Q3 с результатом 4088 машин и A3 — 3907.

Замыкает пятёрку Volkswagen Golf. За восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 2809 подержанных автомобилей этой модели.

Всего за январь — август из КНР в РФ поступило около 75 тысяч легковых машин с пробегом. Это на 98% больше, чем за тот же период 2025 года, когда объём импорта составлял около 38 тысяч автомобилей.

При этом Китай стал каналом поставок не только местных марок. На его рынке широко представлены произведённые там автомобили Volkswagen, Toyota, Audi и других глобальных брендов.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года. Марка заняла первое место среди производителей электрокаров в стране, тогда как продажи другого бренда Umo рухнули до 42 единиц из-за ограниченных запасов.