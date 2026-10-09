Автовладельцев предупредили о росте цен на иномарки из Китая

Российским автомобилистам придётся больше платить за машины зарубежных брендов, поступающие через Китай по параллельному импорту. Причиной возможного повышения стоимости станут новые экспортные ограничения, которые Пекин введёт с 2027 года. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По оценке специалиста, сильнее всего изменения затронут марки, хорошо знакомые российским водителям ещё со времён их официального присутствия на отечественном рынке. Несмотря на уход отдельных производителей, спрос на такие автомобили сохраняется, а многие покупатели продолжают приобретать их через альтернативные каналы поставок.

«Совершенно очевидно, что будет подорожание», — подчеркнул автоэксперт.

Хайцеэр считает, что новые требования КНР создадут дополнительные сложности для ввоза востребованных иномарок. Поклонникам привычных европейских и других зарубежных брендов придётся закладывать в бюджет более значительные суммы.

При этом речь идёт не о полном прекращении автомобильного экспорта из Китая, а об ужесточении процедуры оформления поставок. Нововведения способны осложнить работу независимых импортёров и увеличить сопутствующие расходы, которые впоследствии могут отразиться на конечных ценах.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай не собирается полностью прекращать поставки автомобилей в Россию. С 2027 года экспортёрам потребуется подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, договоров на обслуживание и возможностей ремонта машин. В результате некоторые схемы альтернативного импорта могут стать менее выгодными или вовсе перестать работать.