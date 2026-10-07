Китай не перекрывает поток машин в РФ: Автоэксперт объяснил, что изменится с 2027 года

Китай не собирается полностью закрывать экспорт автомобилей в Россию, однако постепенно ужесточает контроль за поставками, которые идут вне официальных каналов производителей. Такую оценку в беседе с RG.ru дал директор по маркетингу Юрий Блинов.

По его словам, Пекин прежде всего ограничивает вывоз так называемых «нулевых б/у» и машин, которые формально оформляют как подержанные, а затем отправляют за рубеж через независимых экспортёров. Под более жёсткие требования также попадут схемы поставок, которые не контролируются самим автопроизводителем.

С 1 января 2026 года для автомобилей, зарегистрированных в Китае менее 180 дней, при экспорте в качестве подержанных требуется подтверждение производителя о возможности их послепродажного обслуживания. Без такого документа экспортную лицензию не выдают.

С 2027 года правила станут ещё строже. Экспортёрам придётся подтверждать наличие зарубежной сервисной инфраструктуры, договоров с техцентрами, а также возможностей для ремонта и обслуживания машин. Для ряда схем переоборудования потребуется отдельное согласование со стороны производителя.

Блинов считает, что сильнее всего изменения могут затронуть китайские марки, официально не представленные в России, а также модели для внутреннего рынка КНР, которые сейчас ввозят независимые поставщики. По его оценке, часть таких каналов может либо закрыться, либо заметно подорожать.

При этом поставки китайских машин в Россию пока остаются значительными. За январь—июль 2026 года было ввезено 161,2 тысячи новых легковых автомобилей, а более четверти прямого импорта обеспечили физические лица.

Напомним, Китай с 2027 года ужесточит правила экспорта автомобилей. Новые требования затронут независимых экспортёров и поставки машин, которые идут за рубеж вне официальных каналов производителей. В частности, компаниям придётся подтверждать наличие сервисной инфраструктуры и возможностей для ремонта и обслуживания автомобилей за границей.