Китай ужесточит правила экспорта автомобилей с 2027 года

Китай с 2027 года ужесточит требования к производителям, экспортирующим автомобили за рубеж. Новые правила опубликованы Министерством коммерции КНР.

При оформлении экспортных разрешений компаниям потребуется подтверждать наличие зарубежной сети сервисных центров. Необходимо будет предоставить документы о сотрудничестве с такими точками, сведения об их праве заниматься ремонтом, фотографии, данные об оборудовании, квалификации сотрудников и поставках запчастей. Для производителей первой категории потребуется подтвердить работу не менее 50 сервисов.

Новые требования способны осложнить альтернативные поставки в Россию автомобилей глобальных марок, которые официально не представлены на отечественном рынке. Как пишет «Коммерсантъ», проблемы с вывозом отдельных моделей существуют уже сейчас. В частности, участники рынка говорят об ограничениях для Xiaomi, BYD, Mercedes-Benz и BMW.

Ещё одно изменение затронет машины, которые перед отправкой за рубеж переоборудуют, а после ввоза возвращают им заводской вид. С 2027 года для таких автомобилей также понадобится подтверждение со стороны производителя.

При этом правила вывоза машин из КНР начали ужесточаться ещё с начала 2026 года. Если автомобиль зарегистрирован в Китае не более 180 дней назад, для его экспорта требуется подтверждение производителя о послепродажном обслуживании. Без такого документа экспортную лицензию не выдают.

Участники российского рынка допускают, что дополнительные издержки на хранение и оформление могут отразиться на стоимости машин. Гендиректор Frank Auto Ирина Франк в беседе с «Коммерсантом» оценила возможный рост цен автомобилей стоимостью 8–12 млн рублей в 4–5%, а более доступных моделей — примерно в 7–8%. При этом она связала конечную динамику также с курсом валют, расходами на перевозку и возможным ажиотажем.

За январь — август 2026 года из Китая в Россию ввезли около 75 тысяч легковых автомобилей с пробегом, почти вдвое больше, чем годом ранее. Ещё примерно 130 тысяч новых машин поступили по альтернативным каналам. Среди популярных марок в этих поставках «Коммерсантъ» называет Volkswagen, Toyota, Audi, Mazda и Nissan.

Ранее Life.ru рассказывал, что Volkswagen Tayron стал самым популярным подержанным автомобилем, ввезённым из Китая в Россию в 2026 году. За январь — август в страну доставили 5926 таких машин. Следом расположились Toyota Corolla, Audi Q3, Audi A3 и Volkswagen Golf. Всего за этот период импорт легковушек с пробегом из КНР вырос на 98% и достиг примерно 75 тысяч автомобилей.