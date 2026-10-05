В Британии могут ввести пошлины до 45% на электромобили из Китая

Британские власти рассматривают возможность введения пошлин на электромобили из Китая вслед за Евросоюзом. Как сообщает The Times, министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс готовит пакет возможных мер.

Поводом для обсуждения новых тарифов стали опасения, что китайские производители поставляют автомобили на британский рынок по искусственно заниженным ценам. В Лондоне также учитывают риск того, что Великобритания может стать каналом для дальнейшего выхода китайских машин на европейский рынок.

По данным издания, одним из рассматриваемых вариантов могут стать пошлины в размере до 45% — по аналогии с максимальными тарифами ЕС, действующими в отношении китайских электромобилей. При этом окончательного решения о введении сборов британское правительство пока не приняло.

Ранее сообщалось, что китайские электромобили служат владельцам в среднем 1,8 года (почти в 4,5 раза меньше бензиновых — 8,2 года) из-за быстрого развития технологий, из-за которого модели устаревают уже через 2–3 года, и резкого обесценивания — после трёх лет машина сохраняет лишь 43,35% цены. Парадоксально, но электрокары обновляются даже чаще смартфонов.