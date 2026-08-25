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25 августа, 12:59

«Сегодня зарядился, завтра нет»: Автоэксперт заявил о незавидной участи «электробомжей»

Вице-президент НАС Шапарин исключил бум электромобилей в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бума электромобилей в России в ближайшие годы ждать не стоит, несмотря на более чем двукратный рост импорта в июле, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его оценке, резкая динамика объясняется низкой базой, а сами электрокары пока остаются доступными преимущественно обеспеченным владельцам.

Комфортно пользоваться такой машиной проще всего при наличии частного дома и собственной зарядки. Установить её в подземном паркинге тоже можно, однако процедура требует согласований и дополнительных расходов. В результате доля электромобилей на российском рынке в обозримом будущем вряд ли превысит 3%, полагает собеседник URA.ru.

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«Участь «электробомжа» незавидна: сегодня ты зарядился, а завтра нет, потому что кто-то поставил свой Daewoo Matiz на место для зарядки и ушёл заниматься своими делами, и ничего ты с ним сделать не можешь», — объяснил автоэксперт.

Публичные станции проблему полностью не решают. Киловатт на них стоит 17–22 рублей, а иногда цена доходит до 35 рублей, тогда как домашняя ночная зарядка обходится значительно дешевле. Из-за этого общественные точки большую часть времени простаивают, заключил специалист.

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Владельцам электрокаров напомнили, как не остаться без заряда на трассе

Кстати, россияне стали вдвое чаще покупать личные зарядки для электромобилей. По данным опроса, дома или на подземных парковках машины заряжают 59% владельцев электрокаров.

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Борис Эльфанд
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