«Сегодня зарядился, завтра нет»: Автоэксперт заявил о незавидной участи «электробомжей»

Бума электромобилей в России в ближайшие годы ждать не стоит, несмотря на более чем двукратный рост импорта в июле, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его оценке, резкая динамика объясняется низкой базой, а сами электрокары пока остаются доступными преимущественно обеспеченным владельцам.

Комфортно пользоваться такой машиной проще всего при наличии частного дома и собственной зарядки. Установить её в подземном паркинге тоже можно, однако процедура требует согласований и дополнительных расходов. В результате доля электромобилей на российском рынке в обозримом будущем вряд ли превысит 3%, полагает собеседник URA.ru.

«Участь «электробомжа» незавидна: сегодня ты зарядился, а завтра нет, потому что кто-то поставил свой Daewoo Matiz на место для зарядки и ушёл заниматься своими делами, и ничего ты с ним сделать не можешь», — объяснил автоэксперт.

Публичные станции проблему полностью не решают. Киловатт на них стоит 17–22 рублей, а иногда цена доходит до 35 рублей, тогда как домашняя ночная зарядка обходится значительно дешевле. Из-за этого общественные точки большую часть времени простаивают, заключил специалист.

Кстати, россияне стали вдвое чаще покупать личные зарядки для электромобилей. По данным опроса, дома или на подземных парковках машины заряжают 59% владельцев электрокаров.