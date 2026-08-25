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25 августа, 09:08

Водителям объяснили, на каких оборотах лучше ездить, чтобы двигатель служил дольше

Эксперт Архипов: Низкие обороты не гарантируют, что мотор будет служить дольше

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Постоянная езда на слишком низких оборотах может навредить двигателю сильнее, чем периодическое повышение до 4000 оборотов в минуту, предупредил автоэксперт Никита Архипов. Для большинства прогретых бензиновых моторов комфортным диапазоном он назвал примерно 1800–3000 оборотов, для дизельных — 1500–2500.

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Особенно нежелательно резко ускоряться на 1300–1500 оборотах. В такой ситуации лучше перейти на пониженную передачу и поднять показатель до 2000–2500: нагрузка на двигатель при этом станет меньше. Раскручивать уже прогретый исправный бензиновый мотор до 3500–4500 оборотов при обгоне или подъёме в гору вполне нормально.

Однако холодному двигателю высокие нагрузки противопоказаны: зимой даже после прогрева охлаждающей жидкости масло может оставаться холодным ещё 10–20 минут. Не приносит пользы и долгое стояние на холостом ходу, поэтому одинаковый пробег не означает одинаковый износ, подчеркнул собеседник RG.ru.

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Кстати, некачественный бензин способен ускорить старение масла и сократить ресурс двигателя. При высоком содержании серы защитные свойства смазки истощаются быстрее, что повышает риск коррозии и износа деталей мотора.

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Борис Эльфанд
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