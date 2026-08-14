Россияне стали вдвое чаще покупать личные зарядки для электромобилей

В России на фоне нестабильной ситуации с поставками топлива вырос спрос на зарядные станции для электромобилей. Продажи персональных устройств увеличились примерно в два раза, а интерес к общественным зарядкам вырос на 15–20%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций.

Личные зарядки приобретают владельцы электромобилей и подключаемых гибридов. По данным опроса ассоциации, проведённого в конце 2025 года, дома или на подземной парковке автомобили заряжали 59% владельцев электромобилей и 47% пользователей гибридов. Для этого они использовали собственные станции или штатные кабели, подключённые к розеткам на 220 В.

Основной рост спроса на общественные зарядные станции обеспечили владельцы гибридов. Из-за проблем с доступностью бензина они стали чаще использовать электромотор и реже — двигатель внутреннего сгорания.

В Минпромторге ранее сообщали, что за январь — июль 2026 года продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли на 94,7% в годовом выражении — до 70,2 тыс. машин.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связал увеличение спроса на зарядки с нехваткой традиционного топлива. По его словам, владельцы гибридов, которые раньше преимущественно заправлялись бензином, теперь чаще выбирают общественные станции быстрой зарядки.

Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов, в свою очередь, отметил, что при перебоях с поставками топлива гибридные автомобили остаются одним из наиболее надежных вариантов транспорта.