Выявление заболевания из перечня противопоказаний к вождению может запустить процедуру прекращения права управления автомобилем, рассказал юрист Лев Воропаев. По его словам, основанием станет диагноз, установленный при обращении в медицинскую организацию.

Среди таких состояний — эпилепсия, серьёзные неврологические нарушения и психические заболевания, включая шизофрению и умственную отсталость. В перечне также указаны аномалии цветового зрения, из-за которых человек не различает определённые цвета.

Правительство РФ недавно утвердило уточнённый список медицинских противопоказаний. Однако его основа остаётся прежней уже несколько лет, отметил автоэксперт в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, с 1 марта 2027 года изменится порядок медицинского контроля за водителями. При выявлении противопоказаний автомобилисту дадут три месяца на внеочередное освидетельствование. Основанием для прекращения прав станет подтверждение противопоказаний либо непрохождение обязательной проверки в срок.