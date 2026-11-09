Водителям назвали 5 диагнозов, из-за которых заберут права
Юрист Воропаев: После 5 диагнозов водителей лишат прав автоматом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выявление заболевания из перечня противопоказаний к вождению может запустить процедуру прекращения права управления автомобилем, рассказал юрист Лев Воропаев. По его словам, основанием станет диагноз, установленный при обращении в медицинскую организацию.
Среди таких состояний — эпилепсия, серьёзные неврологические нарушения и психические заболевания, включая шизофрению и умственную отсталость. В перечне также указаны аномалии цветового зрения, из-за которых человек не различает определённые цвета.
Правительство РФ недавно утвердило уточнённый список медицинских противопоказаний. Однако его основа остаётся прежней уже несколько лет, отметил автоэксперт в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, с 1 марта 2027 года изменится порядок медицинского контроля за водителями. При выявлении противопоказаний автомобилисту дадут три месяца на внеочередное освидетельствование. Основанием для прекращения прав станет подтверждение противопоказаний либо непрохождение обязательной проверки в срок.
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