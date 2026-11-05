Автовладельцы могут защитить свои права в случае незаконных доначислений утильсбора, однако для этого нужно собрать необходимую базу доказательств. Как именно отстоять свои права — Life.ru узнал в беседе с вице-президентом Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрием Хрулёвым.

Начисление утилизационного сбора можно оспорить во внесудебном порядке и в суде. Сразу зафиксируйте дату получения уведомления. На уплату отводится до 20 календарных дней после его получения. За это время запросите расчёт, основание доначисления и сведения о первоначальном плательщике. Проверьте VIN, дату и схему ввоза, а также соблюдение трёхлетнего срока выявления неполной уплаты Дмитрий Хрулёв вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Также слеудет сопоставить дату ввоза автомобиля с применённой редакцией правил и коэффициентом, напомнил эксперт. Для машин из ЕАЭС проверить, относится ли к ним расчёт разницы между платежами, внесёнными за рубежом, и суммой, которая подлежала бы уплате при оформлении в России.

Нужно собрать комплект документов: договор купли-продажи, ЭПТС, таможенные материалы, подтверждение оплаты автомобиля, объявление продавца и переписку. Эти сведения помогут подтвердить добросовестность покупки и отсутствие осведомлённости о неполной уплате сбора.

Для внесудебного обжалования применяется глава 51 Закона № 289-ФЗ. Общий срок составляет три месяца со дня, когда владелец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. В жалобе стоит просить отменить начисление или выполнить новый расчёт с учётом надлежащего плательщика и применимых на дату ввоза норм.

Параллельно можно предложить продавцу, автосалону и импортёру переговоры с участием медиатора. Соглашение позволяет закрепить уплату суммы первоначальным плательщиком, передачу таможенных материалов, возмещение расходов покупателю и совместное участие в разбирательстве. Доводы для оспаривания начисления оформляются отдельно Дмитрий Хрулёв вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Судебная защита возможна через административный иск. Вместе с иском можно просить о мерах предварительной защиты, отметил специалист. Позиция Верховного суда по делу № 310-ЭС19-8382 позволяет последующему покупателю ссылаться на необходимость доказать, что он знал или должен был знать о неполной уплате. Если уплаченную сумму признают излишней по итогам оспаривания, её можно вернуть вместе с процентами.

Ранее сообщалось, что сейчас ФТС может доначислить утильсбор за уже ввезённый и купленный автомобиль. Кому приходит требование, кто обязан платить, что проверить за 20 дней и как оспаривать доначисление — в материале Life.ru. При этом в Госдуме готовят обращение в Минпромторг по подобным ситуациям с утильсбором, когда россиянин уже долгое время пользуется машиной, но вдруг узнаёт о «доначислениях» и необходимости их срочно выплатить. В ГД уверены, что добросовестных граждан надо защитить от таких расходов.