Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам октября увеличились на 8,2% по сравнению с сентябрём и достигли 132,9 тысячи машин. Это лучший месячный результат с начала 2026 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом относительно октября прошлого года рынок сократился на 19,8%.

Эксперты объясняют годовое падение высокой сравнительной базой. В октябре 2025 года россияне активно покупали автомобили в ожидании повышения утилизационного сбора, из-за чего продажи достигли 165,7 тысячи машин. Теперь, несмотря на рекорд нынешнего года, повторить тот результат авторынку не удалось.

Лидером продаж осталась Lada: за октябрь было реализовано 29,69 тысячи автомобилей марки, на 10,7% меньше, чем годом ранее. Второе место занял китайский Haval с результатом 16,86 тысячи машин и падением на 35,4%. Тройку замкнул российский Tenet, продажи которого выросли на 77,1%, до 15,28 тысячи автомобилей.

Половина из десяти наиболее популярных брендов завершила октябрь со снижением продаж. Сильнее всего просели Geely и Belgee, потерявшие 44,6% и 41,2% соответственно. Покупатели приобрели 7,89 тысячи автомобилей Geely и 6,34 тысячи машин Belgee. У Toyota падение оказалось значительно меньше, всего 5%, до 3,95 тысячи экземпляров. А наибольший рост среди лидеров продемонстрировала Mazda, продажи которой увеличились в 2,5 раза, до 2,71 тысячи автомобилей.

Самой популярной моделью вновь стала Lada Granta, которую выбрали около 11,6 тысячи покупателей. Следом расположились кроссоверы Haval Jolion с результатом 7,1 тысячи машин и Tenet T7, разошедшийся тиражом 6,3 тысячи экземпляров. При этом заметный прирост показала Lada Iskra: за октябрь было продано 3,56 тысячи таких автомобилей, в 5,6 раза больше сентябрьского результата. Самое сильное падение в модельном рейтинге зафиксировано у Haval M6, продажи которого сократились более чем вдвое, до 2,96 тысячи машин.

По итогам января — октября в России реализовали около 1,1 миллиона новых легковых автомобилей. По подсчётам «Автостата», это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Таким образом, несмотря на октябрьское падение в годовом выражении, авторынок сохраняет положительную динамику с начала года.