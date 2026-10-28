Volga впервые обошла «Москвич» по продажам

Автомобили Volga впервые опередили «Москвич» по продажам в России: с 5 по 25 октября покупатели приобрели 793 машины против 694. Такие данные привёл директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём телеграм-канале.

Разрыв за эти три недели составил 99 автомобилей — примерно 14% в пользу Volga. До сентября, по словам аналитика, «Москвич» стабильно продавался лучше. Снижение темпа продаж московского бренда Целиков связал с приостановкой программы господдержки.

Основной спрос у двух марок приходится на разные модели. У «Москвича» около 80% продаж обеспечивает наиболее доступный кроссовер «Москвич 3». У Volga больше половины покупателей выбирают флагманский K50. Продажи новой линейки Volga начались 19 июня 2026 года. В неё входят два кроссовера — K40 и K50 — и седан C50. К 5 октября дилерская сеть марки выросла до 100 центров в 50 городах России.

Ранее Life.ru рассказывал о премьере флагманского кроссовера Volga K50 на ПМЭФ-2026. Модель представили 3 июня, незадолго до выхода возрождённой марки на российский рынок. Машины собирают в Нижнем Новгороде, на бывших мощностях Volkswagen и Skoda. Завод теперь принадлежит «Производству легковых автомобилей» (дочка ГАЗа). План — до 110 тысяч машин в год.