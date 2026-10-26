Автоэксперт раскрыл скрытые риски покупки подержанных машин из Китая

Покупка подержанных автомобилей из Китая может стать заметно дороже уже в 2027 году. Из-за новых экспортных требований КНР, индексации утильсбора и колебаний валютного курса стоимость импорта способна вырасти на 20–30%. Такой прогноз дал автоэксперт Иван Трандин в беседе с RG.ru.

С января 2027 года китайские производители должны будут подтверждать наличие зарубежной сервисной инфраструктуры, включая ремонтные центры, квалифицированный персонал и поставки запчастей. По оценке Трандина, это может осложнить вывоз из КНР отдельных моделей BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes, производители которых официально приостановили поставки в Россию.

Дополнительным фактором подорожания станет индексация утилизационного сбора. Эксперт предупредил, что коммерческие ставки могут увеличиться на 80–225 тысяч рублей в зависимости от двигателя. При этом льготные тарифы для физических лиц сохраняются при соблюдении установленных условий.

Трандин советует покупателям заранее рассчитывать полную стоимость автомобиля, проверять документы и заключать договор с надёжным поставщиком. В бюджете он рекомендует предусмотреть резерв в размере 15–20% на непредвиденные расходы, хранение и возможные изменения валютного курса.

Особенно внимательно стоит относиться к юридической чистоте сделки. Как пояснил эксперт, перед окончательным расчётом необходимо проверить договор купли-продажи, экспортную лицензию, таможенные документы, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и электронный ПТС. Переводы на личные карты посредников или оплата криптовалютой без договора создают дополнительные риски потери денег.

Между тем импорт подержанных автомобилей из Китая стремительно растёт. По данным «Автостата», за январь — август 2026 года в Россию ввезли 75 тысяч таких машин — на 98% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью стал Volkswagen Tayron, следом расположились Toyota Corolla и Audi Q3.