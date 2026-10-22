Рынок дал по тормозам: В России упал спрос на подержанные автомобили

Продажи подержанных автомобилей в России в третьем квартале 2026 года снизились на 5% относительно второго, показало исследование, результаты которого публикует RG.ru. Однако, по данным издания, по сравнению с июлем-сентябрём прошлого года, рынок сохранил небольшой рост — на 2%.

Общее снижение не помешало отдельным сегментам прибавить. Продажи китайских машин с пробегом выросли за год на 23%. Немецкие автомобили стали покупать на 8% чаще, японские — на 3%. У отечественных и корейских марок продажи, напротив, сократились на 5% и 3% соответственно.

Пятёрка самых востребованных моделей осталась прежней: Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 «Самара» и Toyota Camry. Заметно выросли продажи подержанных электромобилей — на 63% относительно третьего квартала прошлого года. Гибриды и дизельные машины покупали на 10% чаще.

Ранее эксперт объяснил, почему китайские автомобили быстро теряют стоимость на вторичном рынке. На цены давят частое обновление моделей, высокая конкуренция и привлекательные условия покупки новых машин. Особенно быстро дешевеют электромобили и гибриды, ввезённые по параллельному импорту.