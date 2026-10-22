Рынок дал по тормозам: В России упал спрос на подержанные автомобили
RG.ru: Продажи подержанных авто в России упали на 5% в третьем квартале
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Продажи подержанных автомобилей в России в третьем квартале 2026 года снизились на 5% относительно второго, показало исследование, результаты которого публикует RG.ru. Однако, по данным издания, по сравнению с июлем-сентябрём прошлого года, рынок сохранил небольшой рост — на 2%.
Общее снижение не помешало отдельным сегментам прибавить. Продажи китайских машин с пробегом выросли за год на 23%. Немецкие автомобили стали покупать на 8% чаще, японские — на 3%. У отечественных и корейских марок продажи, напротив, сократились на 5% и 3% соответственно.
Пятёрка самых востребованных моделей осталась прежней: Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 «Самара» и Toyota Camry. Заметно выросли продажи подержанных электромобилей — на 63% относительно третьего квартала прошлого года. Гибриды и дизельные машины покупали на 10% чаще.
Ранее эксперт объяснил, почему китайские автомобили быстро теряют стоимость на вторичном рынке. На цены давят частое обновление моделей, высокая конкуренция и привлекательные условия покупки новых машин. Особенно быстро дешевеют электромобили и гибриды, ввезённые по параллельному импорту.
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