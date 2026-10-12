«Давит на стоимость»: Почему китайские авто быстро теряют цену на вторичном рынке

Китайские автомобили массовых марок быстро теряют стоимость на вторичном рынке из-за частого обновления моделей, высокой конкуренции и выгодных предложений на новые машины, рассказал эксперт по продажам авто Дмитрий Зазулин.

«Покупатели чаще выбирают новый китайский автомобиль, чем машину с пробегом, что дополнительно давит на стоимость подержанных моделей», — отметил специалист.

По его словам, программы поддержки спроса и рассрочки делают покупку нового автомобиля привлекательнее. Особенно быстро дешевеют электромобили и гибриды, ввезённые по параллельному импорту. Прежние версии проигрывают новинкам по технологиям и оснащению.

Официально поставляемые в Россию модели обновляются реже, в среднем примерно раз в три года. Их стоимость дополнительно поддерживает сохранение заводской гарантии, в том числе на дорогую тяговую батарею, заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее российские таксопарки начали распродавать автомобили с пробегом. Преимущественно речь идёт о машинах, содержание которых стало слишком затратным. Рост предложения расширяет выбор на вторичном рынке, однако сам по себе не гарантирует снижения цен.