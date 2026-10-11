Таксопарки в России начали распродавать подержанные автомобили

Российские таксопарки начали выставлять автомобили на продажу, в том числе через торги. Речь идёт преимущественно о машинах с большим пробегом, содержание которых обходится перевозчикам слишком дорого. Часть предложений формируют лизинговые компании, возвращающие транспорт у клиентов, которые не справились с платежами. Об этом сообщили в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).

Для таксобизнеса важна не только стоимость автомобиля, но и время, которое он проводит на линии. Пока машина возит пассажиров, она приносит доход. Если же транспорт регулярно простаивает из-за поломок, расходы на содержание продолжаются, а выручка падает.

Поэтому после нескольких лет интенсивной эксплуатации перевозчикам приходится выбирать: вкладываться в очередной ремонт или продать автомобиль и заменить его другим. По данным НАТ, медианный срок службы машины в российском такси составляет около пяти лет. Однако это не означает, что после такого периода любой автомобиль становится непригодным для эксплуатации.

Отдельный источник предложений на рынке — лизинговые компании. Перевозчики используют лизинг, чтобы не оплачивать всю стоимость машины сразу, но регулярные взносы необходимо вносить независимо от загрузки автопарка и расходов на ремонт. Если доходы снижаются, финансовая нагрузка может оказаться непосильной, а автомобиль при предусмотренных договором и законом условиях возвращается лизингодателю.

Особенно уязвимы небольшие таксопарки: поломка одной машины сильнее отражается на их доходах, чем на результатах крупных операторов. Если одновременно растут затраты на обслуживание и возникают проблемы с платежами, продажа части транспорта становится способом сократить расходы. В отдельных случаях финансовые трудности могут привести к прекращению работы перевозчика.

Для покупателей увеличение числа бывших такси на торгах расширяет выбор подержанных автомобилей, но не гарантирует снижения цен. Стоимость зависит от состояния машины, региона и условий продажи. При покупке важно учитывать не только год выпуска и внешний вид, но и пробег, историю ремонтов и интенсивность эксплуатации: автомобиль мог ежедневно работать в несколько смен и использоваться разными водителями.

Ранее сообщалось, что Китай с 2027 года ужесточит требования к производителям, экспортирующим автомобили за рубеж. Новые правила опубликованы Министерством коммерции КНР. При оформлении экспортных разрешений компаниям потребуется подтверждать наличие зарубежной сети сервисных центров. Необходимо будет предоставить документы о сотрудничестве с такими точками, сведения об их праве заниматься ремонтом, фотографии, данные об оборудовании, квалификации сотрудников и поставках запчастей. Для производителей первой категории потребуется подтвердить работу не менее 50 сервисов.