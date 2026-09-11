Кузнецова: ЕР выступила за льготное такси для многодетных по всей стране

Льготные поездки на такси для многодетных семей необходимо распространить на всю Россию. С такой инициативой выступила «Единая Россия», заявила глава комиссии генсовета партии по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По её словам, место проживания семьи не должно влиять на возможность получить такую поддержку.

«Многодетная семья должна иметь возможность получить такую помощь независимо от места проживания. Это должны быть действенные, не формальные меры», — подчеркнула Кузнецова.

Сейчас механизм тестируют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям предоставляют промокоды на скидку при поездках на такси. После оценки результатов Минтранс планирует разработать систему субсидирования, которую в дальнейшем смогут распространить на другие регионы.

Кузнецова добавила, что получение льготы должно быть максимально простым и не создавать семьям дополнительной бюрократии. Отдельное внимание, по её словам, необходимо уделить безопасности поездок с детьми — достаточному количеству детских кресел и подготовке водителей.

Минтранс ранее утвердил дорожную карту по повышению доступности такси для пассажиров с детьми. Помимо системы скидок, она предполагает увеличение числа машин с детскими удерживающими устройствами и обучение водителей.

Ранее Life.ru рассказывал, какие льготы и меры поддержки положены многодетным семьям в 2026 году.