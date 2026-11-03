В России за январь — октябрь 2026 года продали 1,22 миллиона новых автомобилей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Особенно заметный рост показали автомобили российского производства. За десять месяцев было реализовано более 784 тысяч таких машин — на 19,2% больше прошлогоднего результата.

«Доля российской техники по итогам января — октября 2026 года выросла на 9,1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 64,1%», — подчеркнули в министерстве.

Основной объём продаж пришёлся на легковые автомобили. Россияне приобрели 1,1 миллиона новых машин этого сегмента, что на 4,3% превышает показатель января — октября 2025 года. При этом в остальных категориях зафиксировано снижение спроса. Продажи лёгкого коммерческого транспорта сократились на 16,5%, до 72,4 тысячи единиц, грузовиков — на 8,3%, до 42,6 тысячи, а автобусов — на 10,5%, до 8,6 тысячи.